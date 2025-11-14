¿Por qué el cielo de Palma se ve rojizo y borroso hoy?

Palma se encuentra hoy bajo un manto turbio: una masa de polvo en suspensión —conocida como calima— ha reducido drásticamente la visibilidad y teñido el cielo de tonos opacos. Según la cuenta oficial de Agencia Estatal de Meteorología en Baleares, se ha podido confirmar que se trata de estas partículas muy finas que, aunque invisibles por sí solas, son suficientemente numerosas como para conferir al aire una apariencia opalescente.

Origen y características del fenómeno

La calima que hoy afecta a la isla procede del desierto del norte de África, donde fuertes vientos transportan polvo y arena hacia la península y los archipiélagos del Mediterráneo. Este aire cargado de partículas se desplaza de forma masiva y puede extenderse hasta Baleares. Una de las consecuencias menos conocidas de estos episodios son las llamadas “lluvias de sangre”: al mezclarse las gotas de lluvia con polvo fino en suspensión, el resultado puede ser una precipitación con aspecto color terracota o barro.

La presencia de partículas en suspensión reduce la visibilidad y puede afectar la calidad del aire. Se recomienda especial precaución a personas con problemas respiratorios, así como evitar esfuerzos físicos prolongados en el exterior. Una limpieza ligera de superficies y mantener ventilados los locales pueden ayudar a minimizar molestias. Por el momento, la Aemet Balears ha verificado la calima, aunque no ha emitido alertas específicas para Mallorca por este episodio.