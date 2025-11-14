El Cercle d’Economia apoya la quita de 1.741 millones de deuda pero cuestiona los criterios: “No es un regalo, es un pago retrasado”

El Cercle d’Economia de Mallorca ha publicado este 14 de noviembre de 2025 una nota en la que fija posición sobre la condonación de deuda autonómica. La institución respalda que Baleares solicite y acepte la quita por su impacto en ahorro de intereses, pero critica el procedimiento y los criterios de reparto. A su juicio, la medida debe ir “insertada y condicionada a una reforma” del sistema de financiación para mejorar responsabilidad fiscal y disciplina del gasto.

Información: qué se condona y a quién afecta

El Gobierno de España ha aprobado hace unas semanas el Anteproyecto de Ley que permite al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, de ellos 1.741 millones de Baleares. Una medida que afecta sólo a las Autonomías de Régimen Común y que, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, supone un ahorro estimado para todas las CCAA de 15.657 millones de euros de intereses hasta 2030; de los que corresponden a Baleares 299 millones.

"No podemos olvidar que el sistema de financiación autonómico es, en definitiva, el que determina los recursos disponibles para financiar los pilares de los Servicios públicos Fundamentales transferidos (Sanidad, Educación, Protección social) y, por tanto, su disfunción tiene consecuencias no sólo económicas (con más o menos diferencias de recursos por habitante), sino también sociales y políticas", exponen desde la institución.

Los datos

Las Comunidades Autónomas acumulan una deuda conjunta de 330.000 millones de euros, equivalente al 21,1% del PIB. En el caso de Baleares, la deuda asciende a 8.661 millones, un 18,8% de su PIB. Existe una gran disparidad entre regiones: la Comunidad Valenciana y Murcia son las más endeudadas en relación con su PIB, mientras que La Rioja y Cantabria presentan menores niveles.

El Gobierno de España acordó con ERC una propuesta para condonar parte de la deuda autonómica. La propuesta incluye una condonación total de 83.000 millones, de los cuales 1.741 millones corresponderían a Baleares, un 20,3% de su deuda. El Estado asumiría la deuda condonada en el momento de su vencimiento, sin condiciones adicionales, y cada comunidad debe solicitar la condonación para beneficiarse de ella.

Baleares ha sufrido infrafinanciación desde el traspaso de competencias, con una financiación per cápita por debajo de la media hasta 2009, lo que se considera la principal causa de su deuda actual. El sistema de financiación vigente desde 2009 presenta, según el análisis del Cercle d'Economia, varias deficiencias: desigual distribución de recursos entre comunidades, insuficiencia de financiación para cubrir los gastos del Estado del Bienestar en algunas regiones, lo que provoca incremento de deuda, y falta de consideración de factores como la capacidad de compra o las variaciones de población.

En cuanto a las inversiones estatales, se señala que Baleares ha recibido una cantidad inferior a la media estatal por habitante, con un déficit estimado de casi 1.800 millones en la última década.

Opinión del Cercle: quita sí, pero con reforma

El Cercle recuerda que "en las Islas Baleares, desde 1983, también ha sido una historia de infrafinanciación persistente y reconocida hasta 2009". "Desde la perspectiva balear, la condonación de la deuda no es un regalo; no deja de ser un pago retrasado del Estado de la financiación que no transfirió en su momento. Un acto de justicia para compensar la infrafinanciación acumulada", afirman.

"Desde la óptica de la equidad, la condonación es necesaria, aunque el criterio de cálculo del reparto de la quita no resulta razonable. Parecería más lógico que se hiciese en base a la infrafinanciación ocasionada a cada Comunidad por la insuficiencia del Sistema. Consideramos que el debate político debería centrarse en si el criterio del Gobierno Central para calcular el importe de lo que se condona a cada Comunidad es razonable, y no en si procede o no la condonación", añaden los expertos.

"Si el Gobierno central no asume que lo prioritario y sustancial es la reforma de Sistema de Financiación en su conjunto, y decide empezar por la condonación de la deuda, considerando que el importe de los intereses no pagados de la deuda condonada estará a libre disposición de las CCAA, ha de resultar compatible la crítica al procedimiento y criterios de condonación con la solicitud y aceptación de dicha condonación. No se entendería de otro modo por parte de la ciudadanía", sentencian desde el Cercle.