Cambio de tiempo este fin de semana en Mallorca: posibilidad de lluvia y bajada de las temperaturas

La borrasca Claudia seguirá condicionando el tiempo en España, pero en Mallorca el fin de semana llegará con intervalos de nubes y sol, algunas lluvias débiles sobre todo el domingo y temperaturas todavía suaves, sin grandes temporales a la vista según Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La borrasca Claudia se mantendrá activa durante el fin de semana, aunque sus efectos en Baleares serán limitados. A nivel estatal, Aemet prevé un ambiente adverso en muchas zonas, con lluvias intensas y vientos fuertes, especialmente en el oeste y sur peninsular. No obstante, en el caso de Mallorca, la influencia de Claudia será más moderada: se esperan nubes, algunos chubascos y una bajada progresiva de las temperaturas, pero sin que, de momento, se prevean grandes temporales como los vividos en otros puntos del país.

Viernes: cielos nubosos

El viernes se espera una jornada con cielos bastante nubosos en buena parte de la isla. Habrá algunos claros, sobre todo en las horas centrales del día, pero en general dominará la nubosidad.

No se prevén lluvias importantes y el ambiente será templado, con máximas en torno a los 23 grados y mínimas que rondarán los 17 grados en zonas como Palma y el resto del litoral.

El viento soplará flojo a moderado, de componentes este y sureste, con algo más de intensidad en áreas costeras, pero sin grandes complicaciones.

Sábado: intervalos de nubes y sol

El sábado será, en principio, el día más agradable del fin de semana. La Aemet anuncia intervalos de nubes y claros, con más sol a mediodía y primeras horas de la tarde.

La probabilidad de lluvia es baja, y si llega a caer alguna precipitación será en forma de chubascos débiles y aislados.

Las temperaturas se mantendrán similares a las del viernes, con valores máximos cercanos a los 23 grados y mínimas alrededor de los 16, por lo que seguirá haciendo un tiempo suave, ideal para actividades al aire libre. El viento se mantendrá flojo, con brisas en la costa y algo de refuerzo en la Serra de Tramuntana.

Domingo: más nubes y posibles chubascos

De cara al domingo, la situación será algo más inestable. Los cielos aparecerán más cubiertos, especialmente durante la mañana, y aumentará la probabilidad de chubascos, que podrán ser débiles o moderados y afectarán sobre todo al norte de la isla y a la Serra.

A medida que avance la tarde las lluvias tenderán a remitir y podrían abrirse algunos claros. Las temperaturas descenderán ligeramente: las máximas se quedarán alrededor de los 22 grados, mientras que las mínimas bajarán hasta los 12 grados en zonas del interior, con valores algo más altos junto al mar.

El viento será flojo a moderado, con intervalos más intensos en las zonas expuestas y en el litoral norte, dejando una sensación térmica algo más fresca.