El salario medio en Baleares sube en 2024 pero sigue por debajo de la media nacional

El salario medio mensual en Baleares alcanzó en 2024 los 2.342,2 euros brutos, lo que supone un aumento respecto a los 2.237,1 euros de 2023, aunque sigue por debajo de la media nacional, que se situó en 2.385,6 euros, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) basados en la Encuesta de Población Activa (EPA).

En Baleares, un total de 507.000 personas estaban empleadas, de las cuales 447.000 trabajaban a tiempo completo, con un salario medio de 2.518 euros, y 60.000 a tiempo parcial, con una media de 1.032 euros.

A nivel nacional, el salario medio subió un 5 % en 2024, alcanzando su cifra más alta desde que se comenzó a registrar en 2006. Este incremento es el segundo más pronunciado en los últimos ocho años, tras el 7,3 % registrado en 2023, y consolida la tendencia alcista que comenzó en 2017 después de la caída de 2016.

El salario mediano en España, que divide a los trabajadores en dos mitades iguales, se situó en 2.001,4 euros, un 3,4 % más que en 2023, impulsado en parte por la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 900 euros mensuales en 2019 a 1.184 euros actualmente.

El INE destaca que mujeres, jóvenes, trabajadores temporales y a tiempo parcial siguen percibiendo los sueldos más bajos. En Baleares, el salario medio femenino fue de 2.163,2 euros, frente a 2.593 euros para los hombres. Entre los jóvenes menores de 25 años, el salario medio bruto mensual alcanzó los 1.372,8 euros, mientras que los trabajadores mayores de 55 años tuvieron la cuantía más alta, con 2.680,7 euros.

Los datos muestran además que el 40 % de los asalariados españoles ganaron entre 1.582,2 y 2.659,8 euros al mes, el 30 % percibió 2.659,8 euros o más, y otro 30 % menos de 1.582,2 euros. Dentro de este último grupo, 1,84 millones cobraron menos de 1.068,9 euros al mes.

El INE recuerda que estas cifras incluyen pagas extras prorrateadas, complementos anuales, horas extras regulares y comisiones, y se refieren al salario del empleo principal bruto, antes de impuestos y cotizaciones.