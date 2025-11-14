Auroras boreales en Mallorca: así se han visto esta semana ¿Se repetirán?

La madrugada del 11 al 12 de noviembre dejó una estampa histórica en el cielo de Mallorca: un resplandor rojizo visible desde puntos como Formentor (Pollença). Se trataba de auroras boreales. La responsable de que fueran visibles desde la isla fue una de las tormentas solares más fuertes del año, que ha llevado este fenómeno, típico de países nórdicos, a latitudes tan poco habituales como España, Italia o incluso México.

En Mallorca, fotógrafos de naturaleza y aficionados a la astronomía pudieron captar imágenes de un cielo teñido de tonos rosados que recuerdan a las auroras SAR (Stable Auroral Red), un tipo de aurora muy rara en latitudes medias.

Un fenómeno extremadamente raro en Mallorca

La auroras boreales son un fenómeno extremadamente raro en latitudes como la de Mallorca. La última vez que pudieron verse fue en octubre de 2024, cuando se produjo un episodio calificado como “histórico” debido a una tormenta que alcanzó un índice Kp 9, el máximo de la escala, y permitió ver auroras de colores verdes y rojizos desde diferentes puntos de Mallorca durante varias horas. De especial significación fue también la aurora boreal de 1938, en plena guerra civil.

Estos días, una nueva serie de llamaradas solares —incluida una de clase X5.1, una de las más intensas del ciclo— ha vuelto a hacer posible que el fenómeno propio de latitudes nórdicas sea visible desde Baleares.

Qué ha pasado en el cielo de Mallorca

Las auroras boreales vistas esta semana se deben a varias eyecciones de masa coronal (CME) que alcanzaron la Tierra y provocaron una tormenta geomagnética de nivel G4 severo, según la NOAA. Esa tormenta ha permitido ver auroras boreales mucho más al sur de lo que es habitual.

En Mallorca, la noche del 11 al 12 de noviembre se consiguió captar imágenes espectaculares del cielo rojizo desde puntos como la península de Formentor.

Aunque los expertos matizan que, en algunos casos, lo que se ve son sobre todo auroras rojas de tipo SAR (más sutiles que las clásicas cortinas verdes), el consenso es claro: estamos ante episodios extraordinarios de actividad solar que permiten disfrutar de un fenómeno casi imposible de observar desde Mallorca.

¿Se podrán ver más auroras boreales en Mallorca estos días?

La gran pregunta ahora es si el cielo de las islas Baleares volverá a iluminarse estos días. Los modelos internacionales de meteorología espacial apuntan a que:

El pico de la tormenta geomagnética se produjo el 12 de noviembre , con condiciones de hasta G4 (severa) .

, con condiciones de hasta . El día 13 la actividad bajó a niveles G3 (fuerte) .

la actividad bajó a niveles . Para el 14 de noviembre, las previsiones apuntan ya a un escenario de G1 (tormenta menor) y una tendencia a seguir disminuyendo.

¿Qué significa esto para Mallorca?

Para que el óvalo auroral baje hasta nuestras latitudes (unos 40ºN) suelen necesitarse valores de Kp 8–9 , algo que solo ocurre con tormentas extremas.

, algo que solo ocurre con tormentas extremas. Con una actividad ya en descenso y tormentas previstas como G1 o, en el mejor de los casos, G2, las probabilidades de ver nuevas auroras boreales visibles a simple vista desde la isla en los próximos días son muy bajas.

En otras palabras: no se puede descartar del todo algún resplandor rojizo muy tenue en cámaras de larga exposición, pero lo más probable es que el gran espectáculo de esta semana ya haya pasado.

Un regalo del ciclo solar que podría repetirse… pero no cada semana

Las auroras boreales que se han dejado ver en el cielo de Mallorca esta semana —ya sea como auroras rojas discretas o como cielos teñidos de tonos rosados— son consecuencia directa del máximo solar, el punto más activo del ciclo de 11 años del Sol. Los expertos creen que este máximo se sitúa entre 2024 y 2025, lo que explica que en España se hayan vivido varios episodios de auroras en los últimos meses.

Sin embargo, eso no significa que vayamos a tener auroras cada pocos días. Son necesarios eventos muy concretos (llamaradas potentes, eyecciones de masa coronal dirigidas a la Tierra y un campo magnético muy favorable). Incluso en momentos de máximos solares, ver auroras desde Mallorca seguirá siendo algo excepcional.