Armengol ensalza a Salvador Illa en Palma: "Catalunya tiene el mejor presidente que podría tener"

En un ambiente que Francina Armengol describe como un "espacio de debate sosegado, de tranquilidad", la presidenta del Congreso ha ensalzado la figura del presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, en un desayuno informativo de 'Diario de Mallorca' en Palma para compartir su modelo territorial organizado por Prensa Ibérica. "Catalunya tiene el mejor presidente que podría tener", ha reivindicado la líder del PSIB-PSOE.

Armengol admite que "hablar de un amigo es muy complicado", aunque asegura que "siempre intento hablar de corazón y cabeza". La presidenta del Congreso subraya que Illa "tiene todas las habilidades para hacerlo excepcionalmente bien" y que se trata de "una persona reflexiva, capaz de pensar con tranquilidad" incluso en los contextos más exigentes. A su juicio, la "lucidez" del líder catalán convierte su presencia en estos foros en algo "absolutamente necesario", porque "siempre aprendemos escuchando a quien tiene lucidez".

Armengol recuerda que Illa "viene de la política municipal: ha sido regidor y alcalde, una persona absolutamente próxima". Ese origen, dice, se refleja en su manera de gobernar: "A partir de la escucha activa, siempre está municipio a municipio, muy cerca de la gente". También destaca su "punto de vista pragmático" y su solvencia en materia económica: "Sabe gestionar la economía para redistribuir bien la riqueza".

Un corredor de fondo que decide a largo plazo

Durante su intervención, la presidenta del Congreso ha compartido detalles más personales del dirigente catalán. "Le encanta salir a correr, es un corredor de fondo, de maratones", señala, relacionando este hábito con su forma de ejercer el liderazgo. Según Armengol, Illa "sabe reflexionar, estar cerca, tomar decisiones a largo plazo, consciente de lo que hace".

La presidenta recuerda especialmente la etapa del dirigente catalán al frente del Ministerio de Sanidad: "Un año como ministro que marca mucho". Rememora que, en plena pandemia, Illa "era la tranquilidad en persona". Reconoce que aquellos meses "fueron muy duros" y que ambos mantuvieron discusiones intensas: "Discutimos mucho, yo era insistente y necesitábamos material, buscar soluciones para un problema muy complicado". Pese a ello, afirma que "encontramos las mejores soluciones".

Confianza, sinceridad y empatía

Armengol afirma que Illa "traslada confianza, es fiable, y si no lo puede hacer te lo dice". Añade que para ella es "una persona de total y absoluta confianza" y que, cuando necesita consejo, le llama para pedirle ayuda. Destaca también su carácter "absolutamente empático", asegurando que "siempre se pone en el sitio del otro".

En su opinión, estas cualidades resultan esenciales en la situación política actual: "En momentos difíciles y complejos de ahora, se necesita esta calma, tranquilidad y firmeza en las ideas".

