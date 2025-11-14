Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El aeropuerto de Palma supera en octubre los 3,5 millones de viajeros, un 0,3% más que el año anterior

En lo que va de año han pasado por el aeropuerto mallorquín cerca de 31,5 millones de pasajeros, un 1,5% más

Un avión despega en el aeropuerto de Palma

Un avión despega en el aeropuerto de Palma / Isaac Buj - Europa Press - Archivo

EP

PALMA

El aeropuerto de Palma cerró el mes de octubre con 3.501.199 viajeros, lo que representa un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Según los datos de Aena, del total de viajeros, 3.499.936 utilizaron vuelos comerciales. De ellos, 747.848 lo hicieron con origen o destino a alguna ciudad española (+0,7%), mientras que 2.752.088 realizaron conexiones con el extranjero (+0,2%).

El aeropuerto mallorquín llevó a cabo 25.768 vuelos, entre despegues y aterrizajes, un 1,4% más que en octubre de 2024.

En el acumulado de 2025, desde comienzos de año hasta el pasado mes de octubre, el aeropuerto de Son Sant Joan ha movido 31.492.320 viajeros, un 1,5% más que en los mismos meses del año anterior.

La operativa de vuelos ha sumado un total de 226.171 movimientos de aeronaves, también un 1,5% más.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
  2. Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
  3. Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
  4. Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
  5. Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
  6. Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
  7. Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
  8. La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern

Cambio de tiempo este fin de semana en Mallorca: posibilidad de lluvia y bajada de las temperaturas

Cambio de tiempo este fin de semana en Mallorca: posibilidad de lluvia y bajada de las temperaturas

La UIB reúne a un centenar de profesionales de la comunicación para debatir cómo actuar en tiempos de crisis, IA y cambio

La UIB reúne a un centenar de profesionales de la comunicación para debatir cómo actuar en tiempos de crisis, IA y cambio

El aeropuerto de Palma supera en octubre los 3,5 millones de viajeros, un 0,3% más que el año anterior

Suscríbete a Diario de Mallorca y lee hasta final de año por 2 euros al mes

Suscríbete a Diario de Mallorca y lee hasta final de año por 2 euros al mes

Auroras boreales en Mallorca: así se han visto esta semana, ¿se repetirán?

Auroras boreales en Mallorca: así se han visto esta semana, ¿se repetirán?

Armengol ensalza a Salvador Illa en Palma: "Catalunya tiene el mejor presidente que podría tener"

Armengol ensalza a Salvador Illa en Palma: "Catalunya tiene el mejor presidente que podría tener"

Illa apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las singularidades de Cataluña y Baleares

Illa apuesta por un nuevo modelo de financiación autonómica que reconozca las singularidades de Cataluña y Baleares

Illa defiende la amnistía tras el aval del abogado general de la UE: "Los efectos han sido enormemente beneficiosos"

Illa defiende la amnistía tras el aval del abogado general de la UE: "Los efectos han sido enormemente beneficiosos"
Tracking Pixel Contents