El transporte público seguirá siendo gratuito en Baleares durante 2026

El Congreso de los Diputados ha despejado este jueves la última incógnita sobre la continuidad de la gratuidad del transporte público en Baleares: la medida se mantendrá vigente durante todo 2026. La Cámara Baja ha ratificado la modificación introducida por el Senado en la futura Ley de Movilidad Sostenible, que incorpora una partida estatal específica para los territorios insulares con el objetivo de sostener la bonificación total en los servicios de metro, tren y autobús.

La aprobación de esta enmienda supone que el Gobierno central deberá habilitar los fondos necesarios para que Baleares y Canarias puedan aplicar un descuento del 100 % en los títulos de transporte terrestre el próximo año. La propuesta, impulsada por el senador ibicenco Juanjo Ferrer desde el Grupo de Izquierda Confederal, reconoce el sobrecoste derivado de la insularidad y garantiza que ambas comunidades dispongan del apoyo financiero necesario para asumir íntegramente el servicio.

El PSOE, que durante semanas había mostrado su reticencia, ha anunciado finalmente su apoyo en el Congreso. La diputada socialista Cristina López Zamora ha destacado esta mañana que su formación mantiene su compromiso con la continuidad de la medida y ha recordado que el Ejecutivo ha respaldado esta política durante toda la legislatura. Además, pdeide coherencia al resto de partidos cuando se tramiten los decretos que concretarán las ayudas: "Les invito a votar a favor cuando lleguen aquí los Reales Decretos, para que esto no sea solo un gesto para quedar bien".

Esta decisión asegura la continuidad de un programa que beneficia a miles de usuarios en el archipiélago. De este modo, Baleares afronta un 2026 en el que el transporte público seguirá siendo completamente gratuito, a la espera de que el Govern y el Estado definan los mecanismos técnicos para aplicar la financiación prevista.

Según el diputado de Sumar Més, Vicenç Vidal, estas semanas ha logrado "desplazar al PSOE hacia posiciones razonables y positivas para la ciudadanía de Baleares mediante la presión ejercida por el grupo Sumar y el encuentro con el ministro Óscar Puente".

Para el parlamentario ecosoberanista, esta medida es "justa y necesaria, ya que las islas son un territorio insular con un transporte público limitado, costes elevados y una gran dependencia del vehículo privado".