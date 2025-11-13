Seis de cada diez hoteles de Baleares ya han evaluado las cargas de trabajo de las 'kellys'

Seis de cada diez hoteles de Baleares ya están evaluando las cargas de trabajo de las camareras de piso y cuentan con los informes terminados que las empresas están obligadas a realizar en virtud del convenio de hostelería. En el caso de Mallorca son 490 establecimientos, el 57 % de los asociados en la patronal, los que ya han avanzado con esta tarea. Hay una parte de alojamientos que están teniendo dificultades para llevarlo a la práctica, son en general hoteles de corte familiar y menos profesionalizados.

Así lo ha explicado este jueves la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, tras la reunión que ha presidido de la Mesa Técnica de Hotelería, convocada por el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), en la que participan patronales y sindicatos, quienes han mostrado su satisfacción con el avance en esta materia.

Carga "excesiva"

Como recordaba José García Relucio, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Baleares, queda pendiente el objetivo final, "saber si las cargas de trabajo de cada camarera de pisos es la adecuada o no". Se persigue que estas trabajadoras se pueda jubilar "como en cualquier otro sector" y no por una baja laboral, y que se reduzca su carga de trabajo "porque es excesiva", sostiene el representante sindical. Dentro de diez días hoteleros y sindicatos se reunirán en el Observatorio de Absentismo y Productividad y habrá oportunidad para "cruzar datos".

UGT recuerda que el sector del alquiler vacacional está obligado también a medir las cargas de trabajo de las 'kellys'

García Relucio también subraya que se ha avanzado mucho en el último año y en febrero reclamarán los informes. "Todo el mundo se está poniendo las pilas" y no hay que olvidar que esta medida es "pionera, me atrevería a decir que hasta a nivel europeo". Aprovecha para recordar que el sector del alquiler vacacional está obligado a su cumplimiento porque queda bajo el ámbito del convenio de hostelería y no se está llevando a cabo.

Patronales y sindicatos reunidos con la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer. / CAIB

Desde la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) su vicepresidenta ejecutiva, María José Aguiló, hace una valoración positiva. El 57 % de los hoteles, unos 490, han sacado adelante esta tarea y un 7 % ya está en fase de cierre de los informes. Y a pesar de que hay empresas con dificultades para aplicar esta nueva metodología, "técnica y densa", muestra satisfacción por su evolución y el compromiso con la salud laboral, sobre todo después de que gracias a subvenciones se pudo poner en marcha.

La FEHM aclara que de estos informes de carga de trabajo no se extraerán conclusiones generales

Aguiló aclara que de estos informes de carga de trabajo de las kellys no se extraerán conclusiones generales ni datos globales para estandarizar el número de habitaciones a limpiar. Se trata de un trabajo interno en los establecimientos, pues el trabajo de las camareras de piso depende de la tipología de cada hotel y de las características de cada trabajadora (según su experiencia o edad, por ejemplo), entre otros factores. Así en cada caso se valorará si hay exceso de carga o si es la adecuada, a la vez que se mejorarán procesos.

Tras la reunión celebrada en la sede de la conselleria de Trabajo, en el polígono de Son Rossinyol –encuentro en el que han participado el director del Ibassal, Óscar Paz, y representantes de CCOO, UGT; y de las asociaciones hoteleras FEHM, ASHOME y FEHIF–, Cabrer daba cuenta de que hay entre un 20 y un 30 % de hoteles con dificultades para llevar a cabo las mediciones de las cargas de trabajo. En febrero se llevará a cabo otra reunión para presentar un informe para facilitar soporte a los rezagados.

Por islas

El 50 % de los establecimientos asociados a la FEHM ya tiene el informe terminado, el 7 % está trabajando en él y un 20 % se encuentra realizando la medición de las cargas. En Ibiza y Formentera de los 79 hoteles monitorizados, 45 ya han completado el informe, según su patronal. Y en Menorca, el 85 % de los establecimientos asociados está llevando a cabo las mediciones, de acuerdo con su asociación.

UGT ha distribuido 300 guías formativas y 300 carteles informativos en los hoteles donde dispone de la mayoría de representación, y ha reportado mediciones en 196 de los 338 establecimientos donde es mayoritaria (58 %), indica Trabajo en una nota de presa. Por su parte, CCOO ha visitado 113 hoteles (84 en Mallorca, 14 en Menorca y 15 en Ibiza) y ha constatado que el 96 % está realizando las mediciones y que un 3 % ya las ha finalizado.