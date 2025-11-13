Rescatados con helicópteros diez migrantes atrapados en un islote al sur de Mallorca

La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado con helicópteros a diez migrantes irregulares atrapados en una zona escarpada del islote La Imperial, en el archipiélago de Cabrera, el parque nacional situado al sur de Mallorca.

Según ha informado este jueves la Delegación del Gobierno en Baleares, sobre las 16 horas del miércoles se puso en marcha un operativo que permitió inicialmente a la Guardia Civil la intercepción en esa isla de cinco personas llegadas en patera junto a otras diez que no podían salir por sus propios medios de una terreno abrupto.

Los tripulantes del helicóptero del instituto armado, junto con agentes del grupo especializado en emergencias de montaña, consiguieron rescatar a otros tres migrantes en torno a las 18 horas, mientras que Salvamento Marítimo trató de sacar del lugar a los otros siete sin éxito dada la falta de luz.

Los responsables del operativo decidieron aplazar la intervención y en la mañana de este jueves, agentes del grupo de montaña, con la intervención del helicóptero de la Guardia Civil, han logrado completar el rescate de estos siete migrantes.

Balance de pateras

En lo que va de año, han llegado 362 pateras a Baleares con un total de 6.674 migrantes a bordo, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

Durante 2024 arribaron al archipiélago por vía marítima 5.882 migrantes, de acuerdo con el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.