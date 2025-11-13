El PSOE critica el "caótico" expediente de la macrogranja de Llucmajor

El PSIB-PSOE critica el "caótico expediente" que se abrió para analizar las irregularidades de la macrogranja de Llucmajor, que catorce meses después de las primeras actuaciones "todavía no ha subsanado las deficiencias detectadas y sigue en situación irregular".

Así lo ha expresado el diputado Marc Pons, quien ha denunciado que pese a que el Govern impone unas medidas cautelares y sanciones económicas en septiembre de 2024, "el director general de Agricultura decide paralizar el expediente sancionador en febrero de 2025, sin acompañar la decisión de ningún informe jurídico, ni con ningún procedimiento judicial en marcha en esa fecha".

Por eso, Pons ha preguntado al conseller Joan Simonet por qué se suspendió este expediente sancionador y de medidas cautelares, que no tenían informes que avalaran esta decisión, "solo unas notas sin fecha ni firmadas" por nadie que acompañaban el expediente. Asimismo, Pons ha preguntado al conseller si consideraba estos hechos "como presunta prevaricación" y si estaba enterado de estas decisiones del director general.

Desescalada

Más allá del procedimiento administrativo "caótico", Pons ha recordado que el Govern ordenó una desescalada de 120.000 gallinas a 40.000, que debería haberse concluido en diciembre de 2024. Pero con la suspensión de las cautelares, este problema que podría haberse resuelto hace un año, todavía continúa diciembre de 2025.

Ante este hecho, y teniendo en cuenta que las naves continúan sin licencia de construcción, ni sin informe de evaluación ambiental estratégica, preceptivos para ejercer la actividad, Pons ha cuestionado cómo es posible que no se haya cerrado la instalación hasta que no se hayan subsanado estas deficiencias.

Así, el PSIB-PSOE anuncia que continuará haciendo seguimiento de este caso, que actualmente está judicializado, con diligencias previas iniciadas en el juzgado número 11 de Palma, gracias a las denuncias interpuestas por la asociación de vecinos Stop macrogranja de Llucmajor.