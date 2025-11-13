PP y Vox se alinean con Asaja y tumban el traspaso de las competencias de Agricultura al Consell de Mallorca

El Partido Populary Vox tumban la moción presentada este jueves en el pleno por Més per Mallorca para transferir las competencias en Agricultura del Govern al Consell de Mallorca. Los partidos del gobierno insular han votado en contra de la propuesta formulada por los ecosoberanistas argumentando que un traspaso de tal calado debe realizarse "con el personal suficiente y el presupuesto necesario" y señalando al anterior Pacte de Progrés por no haberlo ejecutado durante su mandato. La semana pasada, la portavoz popular Núria Riera desveló la intención de voto de su partido y defendió la gestión del actual conseller autonómico del ramo, Joan Simonet: "Lo está haciendo muy bien".

La Ley Agraria aprobada en 2019 bajo el Govern de PSIB y Més contemplaba que, en un plazo de 5 años (caducado en febrero de 2024), las competencias en Agricultura debían ser transferidas al Consell. "Sorprende que durante los cuatro años que gobernaron no hicieron absolutamente nada y ahora que no gobiernan lo reclaman", ha reprochado la consellera Antonia Portell a la oposición.

Los populares han defendido que "el sector agrario necesita simplificación" y han recordado que, de ejecutarse el traspaso, no se transferirían ni las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), ni el Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), ni tampoco las competencias en materia de sanidad animal, sanidad vegetal o las relaciones con la Unión Europea. Antoni Fuster, conseller de Presidencia, ha dicho que "Europa no quiere líos" y ha señalado que, en este contexto, la comunicación entre instituciones viene ya preestablecida: "La interlocución de la UE es con el Ministerio, y la del Ministerio es solo con la comunidad autónoma".

Fuster ha sentenciado asegurando que "no creemos que sea bueno que esta competencia esté en el Consell de Mallorca" y ha lanzado un dardo a la oposición antes de cerrar su intervención: "No le haremos a Agricultura el Negeruela que vosotros le hicisteis a Turismo".

Por su parte, Toni Gili, portavoz de Vox en la institución insular, ha justificado la postura en contra de su formación cargando contra los partidos del Pacte: "Mucha pancarta pero a la hora de la realidad nada". El ultraconservador ha reprochado que "ocho años gobernando y no se había iniciado el expediente" y ha señalado que los térimnos para el traspaso deben ser "más realistas".

Alineados con Asaja

El sentido del voto de PP y Vox para rechazar las competencias en Agricultura se alinea con el comunicado emitido esta misma semana por Asaja Baleares, en el cual rechazaba de plano la propuesta de Més al consiedrar que "solo introduciría más complejidad administrativa". La organización agraria se mostró partidaria de que dichas competencias continuasen a cargo de Joan Simonet, ex presidente de la entidad agrícola.

En ese sentido, han alegado que esta propuesta "no responde, ahora mismo, a ninguna necesidad actual del sector agrario". El presidente de Asaja Baleares, Joan Company, defendía en el texto que el debate sobre las competencias es un "debate político" y reivindicaba que lo que necesitan actualmente los campesinos "no son más estructuras administrativas, sino más eficacia y coordinación". La entidad cree que, en el actual contexto, "no es una medida ni oportuna, ni prioritaria" y que "no aportaría mejoras reales en la gestión agraria de la isla".

La organización agraria, al igual que han señalado los populares durante el pleno, subrayó que la mayor parte de las políticas agrarias "continuarían dependiendo del Govern y del Ministerio de Agricultura", sosteniendo que "lo que se transferiría es solo la gestión del día a día, algunas acciones de promoción y trámites menores que ahora ya se ejercen desde el Consell en coordinación con el Govern y que se llevan a cabo con normalidad y eficacia".

También en la misma línea que PP y Vox, Asaja remarcó que la Ley Agraria de 2019 preveía este traspaso en un plazo de cinco años pero durante las anteriores legislaturas "no se avanzó, ni un solo paso".

"Miedo a descentralizar el poder"

Més per Mallorca ha criticado que PP y Vox hayan votado en contra del traspaso, algo que, según denuncian, denota que actúan "con miedo a descentralizar el poder" y con la voluntad de "mantener el Consell sometido en el Govern del PP". Para la formación ecosoberanista esto supone "despreciar el autogobierno insular" y "el campo mallorquín".

La portavoz de Més en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha recalcado que "no puede haber un Consell grande sin competencias" y "no puede haber un Consell fuerte si el Govern de su partido lo trata como una simple delegación administrativa". Perelló ha reclamado al presidente insular, Llorenç Galmés, "liderazgo institucional", "valentía" para defender Mallorca y no "sumisión partidista" y ha recordado que el traspaso de estas competencias "no es una opción política", sino una "obligación legal" establecida por la Ley Agraria de 2019, que fijaba febrero de 2024 como plazo máximo. "Esto es ley. No es opinión. No es debatible y el Govern del PP lo ha incumplido con total pasividad", ha alegado.

La portavoz ecosobiranista ha criticado también que el anteproyecto de la nueva Ley Agraria impulsado por el PP que "borra cualquier referencia al traspaso", algo que ha calificado de "ataque directo al autogobierno insular" y de "desprecio institucional hacia Mallorca".

Desde el PSIB han argumentado que Menorca e Ibiza sí que tienen las competencias en Agricultura y han recordado que es algo "que está recogido en el Estatut d'Autonomia". "Una acción política ambiciosa debe aspirar a gestionar el máximo de competencias posibles, y más si está prevista en nuestra normativa y en el Estatut", han criticado los socialistas.

Por último, El Pi, partido que ha votado a favor de la moción junto a Més y el PSIB, han mostrado su preocupación por la eliminación de la obligatoriedad del traspaso en el anteproyecto de la nueva Ley y han defendido que "los Consells no son delegaciones de Gobierno". Sin embargo, pese al sentido de su voto, también han advertido que un movimiento de esta magnitud "debe hacerse con garantías".