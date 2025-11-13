Las mejores tortillas de patata de Palma: una ruta para saborearlas todas

En Palma hay debates eternos —como si se dice tortilla de patata o de patatas—, pero hay algo en lo que casi la mayoría coinciden: una buena tortilla debe ser jugosa, sabrosa y, a poder ser, con cebolla. En redes sociales, un vídeo reciente ha reavivado esta conversación a través de una ruta por algunos de los locales donde disfrutar de las mejores tortillas de la ciudad.

De Azabache a La Tortillería: los templos de la tortilla

La primera parada está en Azabache, en la avenida Argentina, donde muchos aseguran que se sirve una de las mejores tortillas de la isla. Cremosa, dorada y con ese punto justo entre cuajada y líquida, es una parada obligada para los amantes de este clásico.

En el casco antiguo, La Tortillería eleva el concepto a otro nivel. Aquí, la variedad es ley: tortilla clásica, de chipirones, de queso o de temporada. Un espacio que los fieles definen como “el templo de la tortilla”.

Vermut, pincho y sabor casero

La siguiente recomendación lleva hasta La Vermutortillería, en S’Escorxador, donde la receta de la felicidad se resume en tres pasos: vermut en una mano, tortilla en la otra y una sonrisa garantizada.

También destaca La Vasca, en calle Bonaire, 19, con sus irresistibles tortillas vagas —una versión abierta del clásico español—, que combinan Idiazábal, txistorra o trufa en una mezcla de sabores contundentes y reconfortantes.

Clásicos del centro y tesoros del barrio

En el corazón de la ciudad, Vermutería La Rosa, en Carrer de la Rosa, 5, combina el encanto de los bares de antaño con la creatividad moderna. Y muy cerca, Vermutería San Jaime continúa la fórmula del éxito: vermut, tapeo y tortilla… con un toque de carácter propio.

El recorrido también pasa por un clásico de barrio, Bar Taxi, donde la tortilla tiene ese sabor casero que “da calor de hogar y ganas de pedir otra”. Y para cerrar con una nota especial, Bar de l’Escola – Fundació Esment ofrece una tortilla deliciosa elaborada por personas con diversidad funcional, una parada que combina sabor, inclusión y compromiso social.

Con todas estas opciones sobre la mesa, la pregunta sigue abierta: ¿tortilla de patata o de patatas? Sea como sea, lo cierto es que Palma tiene suficientes argumentos —y bares— para que nadie se quede sin su ración perfecta.