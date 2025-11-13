Mallorca declara BIC el conjunto de Montesión, aprueba dos nuevas subvenciones culturales por 110.000 euros y baja la tasa de escombros un 20% para 2026

El pleno del Consell de Mallorca ha aprobado este jueves la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, del conjunto del colegio, el convento, el claustro y la iglesia de Montesión de Palma. También en materia cultural, se ha dado el visto bueno a la concesión de dos subvenciones nominativas de 70.000 euros a la Fundación Santuario de Lluc y de 40.000 euros a la Fundación Cultural Coll Bardolet.

La vicepresidenta primera y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha destacado que estos acuerdos reflejan la doble apuesta del Consell, concretada en "la protección del legado histórico y el apoyo a los creadores e instituciones que mantienen viva la cultura en Mallorca".

La declaración como BIC incluye el colegio, el convento, el claustro y la iglesia, así como los bienes muebles vinculados, que pasan también a tener esta protección. El conjunto, situado en el centro histórico de Palma, es un referente del patrimonio jesuita y uno de los conjuntos educativos y religiosos más relevantes de la isla. Su protección garantiza la conservación y preservación de un espacio que ha sido durante siglos un centro de formación, y que conserva elementos arquitectónicos y artísticos de gran valor.

Subvenciones nominativas

En cuanto a la subvención nominativa de 70.000 euros a favor de la Fundación Santuario de Lluc, este año, como novedad, se incluye el mantenimiento de la Escolanía y se consolida la digitalización del archivo y la biblioteca del Santuario que ya se ha puesto en marcha en este 2025.

Esta ayuda supone la consolidación del incremento de la subvención, que se duplicó hace un año con el objetivo de reforzar el vínculo entre el Consell de Mallorca y el Santuario, uno de los espacios más emblemáticos de la isla. Como novedad, este año se incluye de manera específica el apoyo a la Escolanía de Lluc, símbolo de la tradición musical y cultural mallorquina.

La subvención permitirá, entre otras actuaciones, garantizar la continuidad de las actividades musicales de la Escolanía, que incluyen conciertos, intercambios culturales y programas educativos.

Por otra parte, el pleno también ha aprobado la concesión de una subvención de 40.000 euros a la Fundación Cultural Coll Bardolet, con sede en Valldemossa, para apoyar el programa de actividades del 20 aniversario de su creación.

El proyecto incluye una exposición conmemorativa inaugurada recientemente, 'Coll Bardolet, viajero desconocido', además de conciertos, espectáculos, talleres y visitas guiadas para dar a conocer la obra y el espíritu del pintor Josep Coll Bardolet, una figura clave del arte mallorquín del siglo XX.

Reducción de la tarifa de escombros

Por otro lado, el Consell también ha aprobado la bajada en un 20 % en la tarifa de residuos de construcción y materiales de demolición para 2026, el doble del objetivo marcado por el equipo de gobierno. La tarifa de escombros pasará de 42,23 euros a 33,57 euros la tonelada, lo que refleja una reducción de 20,5 % respecto a este año.

El conseller de Medio Ambiente, Pedro Bestard, ha expresado que "se ha hecho un gran esfuerzo" para poder aprobar una rebaja que beneficiará a "muchos ciudadanos". Bestard ha añadido que la rebaja en la tarifa ha sido posible por el incremento de entradas en el sistema de residuos de demolición y construcción en 2025, con la cifra récord de 744.000 toneladas, 622 más que el año anterior.

Además, se ha aprobado en el pleno la rebaja de un 7 % a la tarifa de residuos voluminosos y de un 9,7 % la tarifa de residuos de neumáticos fueras de uso.

Políticas en la emancipación juvenil

Més per Mallorca ha denunciado que el Consell insular ha abandonado las políticas de emancipación juvenil para centrarse en propuestas "superficiales" y ha reclamado un giro "estructural" que apueste por las ayudas directas al alquiler, las becas para suministros básicos, el transporte y la conectividad digital. El conseller ecosoberanista Biel Payeras ha advertido de que, mientras aumentan los recursos destinados a actividades de ocio y rutas socioculturales, no existe ninguna medida estructural para facilitar que los jóvenes puedan emanciparse o acceder a una vida autónoma.

Para Payeras, el contraste con el modelo del Pacto de Progreso es "tan claro como preocupante" ya que, desde el cambio de gobierno hace dos años, ha habido un bajón "alarmante" de las políticas estructurales. En este sentido, ha echado en falta las líneas de ayudas al alquiler, los programas de emancipación, un diagnóstico de la realidad juvenil y una estrategia de fondo. "Todo se ha reducido a actividades puntuales y escaparates", ha lamentado.

Además, el conseller de Més per Mallorca ha acusado a la institución insular de ser "incapaz de abordar el reto central de toda una generación que paga el precio de la precariedad y del coste de la vida".