El Govern advierte del "riesgo real" de que la gripe aviar llegue a Baleares

"El riesgo es real, hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de Baleares". El Govern advierte del riesgo de que la enfermedad que se está propagando en todo el mundo llegue a las aves de las islas. Así lo ha expresado el director general de Agricultura, Fernando Fernández, quien ha anunciado que por el momento Baleares no confinará a las gallinas, pero sí extenderá a todos los municipios las medidas de protección para hacer frente a la actual situación.

"Nosotros estamos aplicando unas medidas de flexibilización, pero si en cualquier momento vemos que hay un incumplimiento generalizado y que las explotaciones comerciales no aplican las medidas de seguridad, pues tendremos que ser más drásticos y si llega el caso aplicar el confinamiento. Lo que sí quiero decir claramente es que el riesgo es real, hay una preocupación muy fuerte de que llegue la gripe aviar al territorio de Baleares", asegura Fernández.

Medidas de flexibilización

A pesar de que el Gobierno Central haya decretado una orden para el confinamiento de las gallinas en todas las granjas del país, Baleares será una de las excepciones. Según argumentan desde la Conselleria, la orden del Ministerio permite a las comunidades flexibilizar las medidas de protección para adaptarlas a la realidad de sus explotaciones.

"La propia orden del ministerio establece que, en caso de que no fuera posible el confinamiento, las comunidades podríamos establecer medidas de flexibilización para adaptarla a nuestro sector siempre que protejamos el contacto de las aves de corral con las aves silvestres. Aquí el 70% de los gallineros que tenemos son de autoconsumo, es prácticamente imposible controlar esta medida con este nivel de dispersión", determina el director general de Agricultura.

Consumo de huevos

Respecto a la preocupación de algunos ciudadanos de consumir huevos ante el aumento de casos de gripe aviar, el Govern lanza un mensaje de tranquilidad. "Es verdad que la gripe aviar tiene un riesgo mínimo de transmisión al ser humano, pero todos los casos que están reportados a nivel mundial son casos donde los trabajadores están en contacto directo con aves contagiadas y no hay contagio de otro tipo. No se transmite por el consumo de huevos", argumenta Fernández.

Autoconsumo

Por otro lado, en cuanto a los gallineros de autoconsumo en Baleares, el Ejecutivo autonómico recuerda que también tienen la obligación de que "bebederos y comederos estén en lugares protegidos para que no accedan las aves silvestres".