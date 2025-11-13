Exposiciones y coloquios para formar y sensibilizar marcan el programa de actividades del Govern por el 25N

Con motivo del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Govern balear ha organizado un programa de sensibilización con dos puntos centrales en Palma: un acto institucional de reconocimiento a las entidades que luchan contra la violencia machista, que se celebrará el 24 de noviembre en Can Balaguer, y dos mesas redondas enfocadas en la vulnerabilidad de las mujeres con discapacidad y en la autonomía económica como antídoto contra el machismo.

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, a través del IBDona, ha presentado este jueves el programa de actividades para conmemorar esta fecha. La consellera Sandra Fernández y la directora del IBDona, Cati Salom, han coincidido en la necesidad de seguir conmemorando un día como este, que "nos recuerda que la violencia machista sigue siendo una realidad a día de hoy". Ambas han recordado a las 36 mujeres asesinadas en España este año, una de ellas en Baleares, y a las 46 víctimas mortales en las islas desde que hay registros, desde 2003.

"Alza la voz"

El lema de este año, Alça la veu davant la violència contra les dones, es una invitación clara a la ciudadanía. Así lo ha manifestado Fernández, quien ha destacado que este mensaje nos llama "a no callar, a no mirar hacia otro lado, porque el silencio nunca protege a las víctimas, protege y beneficia a los agresores".

La directora del IBDona, por su parte, ha hecho énfasis en que es un lema dirigido a la sociedad en su conjunto, que busca la implicación de todos, y ha asegurado que el Govern está al lado de las mujeres: "Las acompañamos en todo lo que necesiten, no hace falta denunciar si lo prefieren, porque se les atiende de todos modos. Los recursos están para ellas en el momento en que lo necesiten", ha querido aclarar.

Agenda de actividades

El programa incluye actos institucionales, jornadas de formación y mesas redondas, como una oportunidad de reflexión y participación ciudadana:

Viernes, 14 de Noviembre (Menorca):

Jornada formativa "Perspectivas profesionales sobre el consumo de sustancias y factores de vulnerabilidad en las mujeres".

Lugar: Sala multifuncional de Es Mercadal.

Lunes, 17 de Noviembre, 13h (Palma):

Mesa Redonda: "Las mujeres con discapacidad ante la violencia machista".

Lugar: Sede de la ONCE en Palma.

Lunes, 24 de Noviembre (Palma):

Acto Institucional de reconocimiento a entidades y servicios que luchan contra la violencia machista.

Lugar: Can Balaguer.

Martes, 25 de Noviembre, 11h:

Especial 25N en el programa "Al Día" de IB3 Radio , en directo desde la Plaza de España de Palma.

Del 26 de Noviembre al 7 de Enero (Palma):

Exposición de obras presentadas al Concurso de Ilustraciones IBDona.

Lugar: Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia (Plaza la Drassana, 4).

Jueves, 27 de Noviembre, 10h (Palma):

Mesa Redonda: “Autonomía económica, igualdad e inclusión laboral como antídoto para la violencia contra las mujeres".

Lugar: Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para la Ocupación.

El IBDona recuerda pone a disposición el Servicio 24 Horas de Atención a las Víctimas de la Violencia Machista. El número es gratuito: 900 178 989.