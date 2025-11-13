Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Enfermeras de Baleares exigen al IbSalut el pago de los atrasos de la carrera profesional

El sindicato denuncia que, 17 meses después de firmar el pacto, apenas se han pagado los atrasos de 2018 y 2019

Imagen de archivo de varias enfermeras dialogando en un pasillo de Son Espases.

Imagen de archivo de varias enfermeras dialogando en un pasillo de Son Espases. / B.RAMON

Ana Belén L. Fuster

Palma

El Sindicato de Enfermería SATSE Baleares ha exigido al IbSalut que cumpla el acuerdo de carrera profesional firmado en julio de 2024 y abone los atrasos salariales que el personal sanitario arrastra desde 2018.

Según denuncia la organización, 17 meses después del acuerdo apenas se ha abonado una pequeña parte de la deuda correspondiente a los años 2018 y 2019, mientras que durante 2025 no se ha efectuado ningún pago adicional.

Estamos hablando de cantidades que las enfermeras y fisioterapeutas llevan años esperando y que el Govern se comprometió a pagar. La falta de avances demuestra un incumplimiento evidente”, ha criticado SATSE Baleares en un comunicado.

Antes del acuerdo, el sindicato había presentado numerosas demandas en nombre de profesionales del IbSalut para reclamar la reactivación de las convocatorias de carrera profesional, paralizadas desde 2018, y el reconocimiento de los atrasos acumulados.

El compromiso firmado recogía el reconocimiento de los niveles de carrera y el abono de las cantidades pendientes correspondientes al periodo 2018-2025. Sin embargo, el sindicato recuerda que el Govern balear rechazó calendarizar los pagos, lo que ha dejado la decisión en manos del IbSalut.

Al negarse a establecer un calendario, el Govern deja a la administración sanitaria la libertad de decidir qué años paga, cuándo y en qué nómina. Eso genera una enorme incertidumbre entre los profesionales afectados”, lamentan desde SATSE.

El sindicato asegura que la falta de planificación está provocando "malestar" entre las enfermeras y fisioterapeutas del sistema público balear, que desconocen cuándo cobrarán las cantidades que se les adeudan. Por este motivo, SATSE ha remitido una carta al director general del IbSalut en la que exige el pago inmediato de los atrasos o, al menos, la calendarización de los abonos en plazos razonables.

“El IbSalut está incumpliendo acuerdos firmados y bloqueando la negociación en la mesa sectorial. No queremos pensar que se trate de una maniobra para agotar la legislatura sin cumplir lo pactado”, ha advertido el sindicato.

SATSE reclama al Govern balear que asuma su responsabilidad y garantice la ejecución íntegra del acuerdo, dotando los presupuestos de 2026 de las partidas necesarias para saldar la deuda con los profesionales sanitarios.

