Denuncian la "insalubridad" en la base del 061 y el GSAIB en Lloseta: "Hay plagas de insectos"

El sindicato UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo el estado de "insalubridad" en el que, según la organización, deben trabajar los empleados del centro de GSAIB y SAMU 061 en Lloseta, donde se ubican los servicios de transporte sanitario urgente y programado.

UGT asegura que en las instalaciones hay plagas de "diferentes insectos", y que la situación se ha mantenido “durante meses sin que las gerencias hayan tomado medidas”. Según UGT, los técnicos del transporte sanitario del Ib-Salut deben convivir "con arañas, cucarachas, telarañas, suciedad, gusanos en los dispensadores de agua y una acumulación de polvo inmensa".

Aníbal Basso, delegado de Prevención por UGT en GSAIB, afirma que "en diferentes reuniones del Comité de Salud Laboral se ha trasladado la grave situación a la empresa", pero lamenta que "pasa el tiempo y cada vez aparecen más tipos de insectos diferentes".

El sindicato critica también la falta de mantenimiento general en el centro y reprocha que la administración hable de una nueva flota de ambulancias "puntera en Europa" mientras "los trabajadores siguen rodeados de insectos". "Es evidente que esos vehículos no traerán un sistema de insecticida incorporado para eliminar plagas ni limpiar las instalaciones, y aquí vivimos cada día rodeados de insectos y nadie hace nada", añade Basso.

Por su parte, Javier Marín, responsable de UGT del transporte sanitario balear, sostiene que "un servicio de calidad para el ciudadano empieza por unas instalaciones limpias de bichos y polvo, dado que es donde se guarda el material y los vehículos". Según el sindicato, el centro de trabajo de Lloseta "es totalmente insalubre para los trabajadores", motivo por el cual han decidido presentar una nueva denuncia ante los organismos oficiales "por la dejadez de las gerencias implicadas".

UGT denuncia además la falta de seguimiento en el control de plagas. "No es posible colgar un papel en la pared hace dos años para registrar las fumigaciones y que a día de hoy siga vacío, sin ninguna anotación y cubierto de telarañas y polvo, al más puro estilo fiesta de Halloween", ironiza Marín.