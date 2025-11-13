El Consell Social de la UIB reconoce a Oriol Bonnín y al Grupo Iberostar

El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears entregó ayer los Premis Sa Riera 2025 al prestigioso cirujano Oriol Bonnín y al Grupo Iberostar. Se trata de la primera edición de estos galardones que nacen con el objetivo de reconocer la tarea de personas y entidades vinculadas a esta, especialmente en aquellos casos en que han contribuido a fortalecer y potenciar los vínculos entre los sectores socioeconómicos principales de la comunidad y la universidad.

El acto, celebrado en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, contó con la presencia de un centenar de personas de varios sectores empresariales y sociales de Balears. Además del presidente del Consell Social de la UIB, Antoni Bennasar, y de la secretaria de este organismo, Catalina Palau, también asistieron el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet; el director general de Investigación Sanitaria, Vicenç Juan; y el rector de la UIB, Jaume Carot, entre otros.

El cirujano cardíaco Oriol Bonnín fue reconocido con la mención de honor a la excelencia personal, mientras que el Grupo Iberostar recibió la mención de honor a la excelencia institucional y empresarial por la Càtedra de la Mar Iberostar UIB.