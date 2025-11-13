Premis Sa Riera
El Consell Social de la UIB reconoce a Oriol Bonnín y al Grupo Iberostar
La gala, celebrada en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, contó con una nutrida representación de la sociedad balear
El Consell Social de la Universitat de les Illes Balears entregó ayer los Premis Sa Riera 2025 al prestigioso cirujano Oriol Bonnín y al Grupo Iberostar. Se trata de la primera edición de estos galardones que nacen con el objetivo de reconocer la tarea de personas y entidades vinculadas a esta, especialmente en aquellos casos en que han contribuido a fortalecer y potenciar los vínculos entre los sectores socioeconómicos principales de la comunidad y la universidad.
El acto, celebrado en el Teatre Maruja Alfaro Mar i Terra, contó con la presencia de un centenar de personas de varios sectores empresariales y sociales de Balears. Además del presidente del Consell Social de la UIB, Antoni Bennasar, y de la secretaria de este organismo, Catalina Palau, también asistieron el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera; el director general de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores, Sebastià Massanet; el director general de Investigación Sanitaria, Vicenç Juan; y el rector de la UIB, Jaume Carot, entre otros.
El cirujano cardíaco Oriol Bonnín fue reconocido con la mención de honor a la excelencia personal, mientras que el Grupo Iberostar recibió la mención de honor a la excelencia institucional y empresarial por la Càtedra de la Mar Iberostar UIB.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La UCO avanza que tiene «pendiente» un informe sobre los negocios de Koldo con el Govern