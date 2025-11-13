Choque entre PP y PSIB por la gestión de la transparencia en el Consell de Mallorca

PP y PSIB han protagonizado un cruce de reproches durante el pleno del jueves por la gestión de la transparencia en el Consell de Mallorca. Catalina Cladera, portavoz de los socialistas, ha interpelado al conseller de presidencia y presidente de la Comisión de Transparencia insular, Antoni Fuster, para preguntarle "cuando pondrá fin a la opacidad sistemática que hace el gobierno del señor Galmés con el Grupo Socialista", días después de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obligó a la institución insular a entregar a los socialistas la información que habían solicitado desde julio de 2023 y que, en varios casos, no habían recibido.

Cladera ha denunciado que la formación ha acumulado "más de 150 peticiones sin contestar" y ha criticado que el Consell ha llehgado a tardar "más de 500 días" en responder a sus solicitudes de información. "Esconden cosas que les preocupan, como los gastos de los viajes del Galmes y sus acompañantes, las listas de espera de las residencias o informacion relevante de la ITV", ha insinuado la portavoz del PSIB.

Los socialistas han realizado esta legislatura 2.100 peticiones de información, algunas de las cuales han sido contestadas "de malas formas" o al límite del plazo, denunciaba Cladera. "Se han puesto nerviosos y han comenzado a contestar como locos ante la posible llegada de un contencioso-administrativo", ha aseverado.

Antoni Fuster, por su parte, ha replicado a Cladera "sorprendido" por su interés sobre la materia, pues el conseller ha asegurado que la socialista "se ha absentado de más del 70% de las Comisiones de Transparencia" que cada dos meses celebra el Consell. En este sentido, Fuster ha recordado que su gobierno ha llevado a cabo esta leislatura siete comisiones, mientras la oposición "solo hizo dos".

El conseller de Presidencia también ha criticado el estado en el que se encontraron el Portal de Transparencia una vez llegado al gobierno insular y ha defendido la política llevada a cabo por el PP en esta materia: "No había nadie la timón en transparencia en esta institución". Fuster ha añadido que una evaluación externa que se hace del portal ha evidenciado una mejora de un 8% en relación a años anteriores. "Lo que hace usted con tantas solicitudes es colapsar el departamento", le ha reprochado.

"Marcial Rodríguez tiene un sobresueldo de más de 10.000 euros"

El tono del debate se ha intensificado tras la respuesta de Cladera a Fuster: "Una cosa que hemos visto estos días, y no se si lo seguirán escondiendo, es que hemos visto gastos de los consellers en temas que son cuestionables".

Acto seguido, la socialista ha acusado al titular insular de Turismo, Marciual Rodríguez, de "cobrar un sobresueldo de 10.000 euros" en referencia a los gastos que el conseller ha percibido en concepto de manutención, aparcamientos, gastos de viajes y locomoción.

El comentario de Cladera ha encendido a la bancada popular, y Fuster, tras tener que intervenir Galmés para recuperar la tranquilidad en el pleno, no ha tardado en responder: "Lo que ha dicho, creando una sombra de sospecha, me parece lamentable". El conseller ha cargado contra la socialista preguntándose si "esta interpelación es alfo que realmente a los mallorquines" y ha invitado a Clader a acudir a uno de los próximos Consejos de Transparencia para "decir lo que quiera sobre el tema".