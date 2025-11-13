"Los casos de ecoansiedad son cada vez más frecuentes en Mallorca"

Esta tarde, a partir de las 18 horas, en el Estudio General Lul.lià, en Palma, tendrá lugar una conferencia que tratará sobre la ecoansiedad. El acto está organizado por la Academia del Clima y la entrada será gratuita. El ponente de esta interesante presentación será el psicólogo Guillem Mudoy, que afirma que la llamada ecoansiedad se traduce en una situación de agonía, o de enorme preocupación, hacia las consecuencias futuras que tendrá el cambio climático que estamos viviendo.Asegura que no es un trastorno mental, sino una respuesta emocional frente a una amenaza real y global. En esta entrevista analiza las características de esta situación mental.

-¿Explique que es la ecoansiedad?

-Es una respuesta emocional en la que muchas personas empiezan a sufrir un profundo miedo de lo que les puede pasar si se produce una catástrofe natural.

-Cada vez son más frecuentes estas catástrofes de la naturaleza, por lo que los casos en los que aparecen estos síntomas deben ir en aumento.

-Así es, cada vez aparecen más pacientes con estos sentimientos negativos. Hay que tener en cuenta que el dolor que produce ser víctima de estos fenómenos meteorológicos es muy profundo y se dirige en varias dimensiones. Desde el aspecto psicológico es difícil tratar estos casos y se tarda mucho tiempos para superar estos traumas.

-¿En Mallorca también han aparecido casos de ecoansiedad?

-Así es. La ecoansiedad está cada vez más frecuente en Mallorca y cada vez aparecen más casos. Son personas que, por ejemplo, les cuesta dormir porque tienen sentimientos negativos por los efectos que está provocando el cambio climático. Se producen más casos en activistas climáticos. Son los pacientes más vulnerables, ya que la sobreinformación que reciben sobre los efectos del clima les lleva a esta situación de sensibilidad muy especial.

-Aunque no se trate de un trastorno mental, ¿la ecoansiedad puede derivar en una enfermedad?

-Cuando esta preocupación especial por los efectos del clima dura más de seis meses hay el peligro de que el paciente entre en un proceso depresivo, por lo que la situación se complica.

-¿Además de los activistas, en qué otros pacientes detecta esta ansiedad?

-Los casos son muy variados. Por ejemplo, hay parejas que vienen a la consulta porque tienen una visión negativa del planeta ante el reto del cambio climático y han decidido que no tendrán descendencia porque no quieren que sus hijos vivan estas catástrofes. Otras personas, en cambio, se plantean marcharse de Mallorca porque cada vez hay más calor y no lo pueden soportar. Son diferentes reacciones relacionadas con estos cambios en la naturaleza.

-¿A la juventud también le afecta esta situación?

-Le afecta y además de una manera muy especial. Además de su preocupación por el futuro negro que tienen por delante, sobre todo por el tema del precio de la vivienda, hay muchos jóvenes que se muestran aterrorizados por los cambios que está provocando el cambio climático.

-Usted como psicólogo, ¿como trata a un paciente que tiene estos síntomas que le están afectando a su salud mental?

-Los psicólogos solo podemos poner parches, porque el cambio climático es una realidad y es cada vez más frecuente ver los resultados. Las catástrofes naturales son cada vez más frecuentes y el ejemplo más cercano lo hemos visto en las inundaciones ocurridas en Valencia. Hay miles de personas traumatizadas por esta catástrofes. Para afrontar esta situación la terapia que aconsejamos a los pacientes es que realicen cada vez más actividades que estén relacionadas con la naturaleza.

-Póngame un ejemplo

-Hay muchas actividades. El proceso de acercamiento a la naturaleza debe ser lento, empezando por ejemplo realizando caminatas por el campo. También en casa se pueden hacer actividades que calmen estas preocupaciones, como reciclar las basuras o intentar gastar menos agua.

-¿También se pueden realizar actividades en el ámbito laboral?

-Es una posibilidad más dentro de este proceso para superar esta ansiedad. El que lo sufre se puede convertir en el embajador climático de la empresa.

-¿El exceso de información sobre las catástrofes naturales beneficia a estas personas?

-Al contrario, este exceso de información lo que hace es empeorar la situación. Es mejor mantener una cierta distancia ante estas noticias negativas, aunque estas catástrofes se continúen produciendo.

-¿Es difícil dejar de lado la preocupación por los efectos del tiempo?

-Los payeses siempre han mirado al cielo y han estado pendientes de la lluvia. Es lógico que todos tengamos una cierta preocupación por el clima, sobre todo porque el cambio climático es una evidencia. Sin embargo, lo cierto es que ahora hay personas que les cuesta mucho concentrarse, sufriendo episodios de ansiedad, por los últimos acontecimientos que produce la naturaleza. Mallorca, por su condición de isla, es muy vulnerable a los cambios del clima, pero hay que empezar a aprender de esta realidad.