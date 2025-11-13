Dos tercios de las viviendas de Baleares se concentran en el 1% de su territorio, según un estudio del Govern

El 66% de las viviendas de Baleares, concretamente las 407.104 que son plurifamiliares, se concentran en el 1,16% del territorio del archipiélago, de acuerdo con los datos de ocupación de parcelas de uso residencial.

Es una de conclusiones que se desprenden de la primera "radiografía" realizada por el Observatorio de la Vivienda, una herramienta impulsada por el Govern y que todavía se encuentra en su primera fase de implantación.

Los resultados de este análisis inicial han sido presentados este jueves en la tercera y última sesión de las jornadas 'El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en Baleares', que han sido clausuradas por el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo.

La encargada de hacerlo ha sido la coordinadora de la iniciativa, Yolanda Garví, y los también arquitectos del Govern Javier Suárez y Juan Martínez.

Radiografía del parque residencial

El parque estimado en Baleares es de 618.908 viviendas, que tienen una superficie media de 164 metros cuadrados (m2). De estas, el 66% son plurifamiliares y el 34% restante, unifamiliares, han explicado.

Sobre su distribución en el territorio, ese 66% de plurifamiliares se concentra en el 1,16% de la superficie del archipiélago, según datos de ocupación de parcelas de uso residencial. Las viviendas unifamiliares se sitúan en un 34 % de este tipo de parcelas, y más del 60 % del territorio no tiene uso residencial.

En cuanto a la superficie de las viviendas, la media en Mallorca es de 167 m2. Incluso en las zonas más densificadas, como Palma, la superficie media es alta, de 134 m2. En Menorca, Ibiza y Formentera, la media es de 154 m2.

Viviendas antiguas y poca eficiencia energética

Los trabajos que ha iniciado el Observatorio también muestran el envejecimiento del parque de vivienda, sobre el que se prevé analizar distintos indicadores en relación con la antigüedad de las edificaciones, y que la mayor parte carece de certificado de eficiencia energética.

Más del 56% de los edificios de viviendas de las islas se construyó antes de la primera normativa energética (1980). En cambio, en las zonas más nuevas, posteriores a la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (2006), y con mejor calidad constructiva, las edificaciones son más eficientes en el uso de energía.

También aporta datos de la respuesta a las líneas de ayudas para la rehabilitación energética de viviendas y edificios, financiadas con fondos europeos Next Generation. Actualmente se han concedido cerca de 50 millones de euros en ayudas (casi un 80% del presupuesto total) de las que se han beneficiado 4.187 viviendas.

Los extranjeros, a la costa

El primer análisis del Observatorio también se refieren al nivel de operaciones de compraventa de vivienda por parte de ciudadanos nacionales y extranjeros en los últimos 15 años (2010-2024).

El estudio revela el mayor interés extranjero en viviendas en las zonas de costa, mientras que la compra de vivienda por parte de ciudadanos españoles copa las transacciones en las capitales de todas las islas y en las zonas de interior.

De cara al futuro, el Observatorio prevé incorporar indicadores y estadísticas sobre el parque de vivienda existente, la oferta disponible, las nuevas viviendas, la regeneración urbana y el perfil de población de demanda.

El objetivo de esta iniciativa, ha recordado la Conselleria, es aportar datos a partir de la información de diversos organismos oficiales y mediante convenios con la Agencia Tributaria de Baleares (ATIB) y el Instituto de Estadística de las Illes Balears (Ibestat).

La VPL, hasta un 50% más barata

Bajo el título 'La gestión del dato: Observatorio de la Vivienda de Baleares', el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha abierto la jornada presentando una comparativa de la vivienda de precio limitado (VPL) y las del mercado libre.

La vivienda de precio limitado, incluyendo sus dos tipos —la de obra de nueva planta o ampliación y la de actuaciones de reforma o construcción en edificios ya existentes—, ofrece unos precios entre un 30% y un 50% por debajo de los precios del mercado libre, tanto si se trata de vivienda de alquiler como si es de compra.

En el caso de la vivienda de compra, ha indicado Reynés, los precios de la VPL están, de media, entre un 29% y un 47% por debajo de los precios reales de transmisión, y entre un 40% y un 50% menos que los precios que se ofertan en los portales inmobiliarios.

El director general ha expuesto ejemplos de VPL de venta ya adjudicados o en construcción entre 119.000 y 215.000 euros en Manacor, procedentes de reconversión de locales, y de entre 169.000 y 275.000 euros en Palma, en este caso de obra de nueva planta.

En cuanto al alquiler, las viviendas de precio limitado resultan, de media, entre un 40% y un 50% más baratas que los precios que se ofrecen en los portales inmobiliarios. En este caso, también ha puesto ejemplos actuales de VPL en alquiler con precios de entre 550 y 750 euros, procedentes de actuaciones de reforma, y de entre 600 y 1.000 euros en viviendas de obra de nueva planta.

Esta comparativa, ha detallado la Conselleria, ha sido realizada entre los precios por metro cuadrado de la nueva vivienda de precio limitado, con valores unitarios medios, que se sitúa en 2.579 euros/m2 de superficie construida en el caso de las actuaciones de reforma y construcción en edificaciones existentes, y en 3.014 euros/m2 en obra de nueva planta.

Los diferentes datos de ventas realizadas de vivienda de obra nueva en el mercado libre se elevan hasta los 5.115 euros/m2 de las ofertas de portales inmobiliarios.

Estos datos de los precios medios de las VPL también se encuentran por debajo del precio medio de la vivienda de compraventa en el conjunto de Baleares, situado en 3.609 euros/m2, según datos del Observatorio del Govern.