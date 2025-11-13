Baleares será una de las excepciones en España y no confinará a las gallinas por la crisis de la gripe aviar

Baleares será una de las la excepciones en toda España y no encerrará a las gallinas por la crisis de la gripe aviar a pesar de que el Gobierno Central haya decretado el confinamiento de aves de cría en todas las granjas del país por la actual situación.

Así lo confirman desde la Conselleria de Agricultura, argumentando que en las islas se llevará a cabo "una flexibilización de la Orden dictada por el Ministerio". En este sentido señalan que, "dadas las características de las explotaciones agrarias de Baleares", no se confinará a las aves y se seguirá con las medidas de protección ya anunciadas.

Desde la conselleria también afirman que la idea es ampliar dichas medidas de protección a todos los municipios "en unos días o semanas".