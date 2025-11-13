"Baleares está completamente olvidada para el Gobierno", critica la Consellera de Familias sobre la gestión de la migración irregular

La Consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia del Govern Balear, Sandra Fernández, ha elevado el tono de la crítica contra el Gobierno central tras la llegada de 324 migrantes a las costas del archipiélago en tan solo 48 horas, un episodio que se suma a la creciente presión migratoria que, asegura el Ejecutivo autonómico, tiene el sistema de acogida completamente desbordado.

Las declaraciones de Fernández, emitidas tras este último pico de llegadas, apuntan directamente a una "incoherencia" por parte de la Administración central. La consellera ha comparado este jueves el aluvión migratorio con las afirmaciones del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados: "Nos ha llamado la atención en estas 48 horas, no solo que hayan llegado 324 personas, sino que mientras llegaban, Pedro Sánchez salía sacando pecho de que su política contra la inmigración irregular estaba funcionando. Es una muestra de que Baleares está completamente olvidada para el Gobierno".

Más de 740 menores acogidos

El foco principal de la preocupación balear sigue siendo la atención a los menores migrantes no acompañados (MENA). La consellera ha detallado que, si bien inicialmente se han identificado a doce menores en las embarcaciones arribadas en estos últimos dos días, la cifra se espera que crezca -porque todavía no se ha clasificado a todos los recién llegados- "sobrecargando aún más un sistema que ya acoge a más de 740 menores", ha detallado.

"Seguimos reclamando lo mismo al Gobierno central, que tenga en cuenta nuestra situación, completamente desbordados. Nos faltan medios, recursos, no tenemos los profesionales necesarios", ha aseverado Fernández, quien además ha lamentado que la falta de respuesta del Estado les aboque a soluciones de emergencia. "No queremos ni hacer macrocentros ni recurrir a infraestructuras provisionales para acogerles, pero el Gobierno nos está abocando a ello, porque no pone freno a la inmigración ilegal, a las muertes en la ruta y porque no reconoce la realidad", ha denunciado la consellera.

Falta de diálogo

Cabe recordar el rechazo del Tribunal Supremo a la suspensión cautelar solicitada por el Govern balear contra el Real Decreto que ordena el reparto de MENA acogidos en Canarias a otras comunidades autónomas. La Abogacía de Baleares se oponía a recibir a alrededor de medio centenar de estos adolescentes, argumentando que las islas son ya una ruta consolidada y sus centros están sobrecargados.

Fernández ha insistido en que el Ejecutivo de Marga Prohens busca una política migratoria adecuada, y ha rechazado cualquier acusación de insolidaridad o racismo. "Pedimos que se reconozca la contingencia migratoria para que al menos no nos deriven a menores de otras comunidades. No somos un gobierno racista por querer acoger a los menores con dignidad", ha enfatizado.

La consellera también ha recordado el desencuentro con el Secretario de Estado de Migraciones: "Vino y fue como un diálogo de besugos, porque le decíamos la realidad e hizo oídos sordos, igual que la ministra", ha afeado.

Financiación

El Govern balear aprobó el viernes el reparto estatal de 1,2 millones de euros destinados a la atención de estos menores, pero calificó la cifra de "manifiestamente insuficiente". El portavoz del Govern, Antoni Costa, reconoció que "es mejor 1,2 millones que cero", pero subrayó que "esta cifra no cubre ni de lejos" los costes reales que asume la comunidad, una posición compartida por Sandra Fernández: "Destina 1,2 millones a Baleares, pero quiere derivarnos a más menores no acompañados".