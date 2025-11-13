"El acceso a la vivienda es la gran fractura social de Baleares"

El futuro de Baleares se juega en un tablero donde el acceso a la vivienda se ha convertido en "la gran fractura social" de nuestro tiempo. Con esta idea sobrevolando cada intervención, la Conselleria de Vivienda celebró ayer el acto El futur de l’habitatge: noves solucions a les Illes Balears, un encuentro en el que promotores, arquitectos, responsables financieros y representantes del sector coincidieron en una consigna común: "Primero los residentes".

El primero en intervenir fue Germán Rocha, promotor del Grup Amb Tu, responsable de una promoción de viviendas de precio limitado en Manacor. Rocha comenzó con una frase que marcó el tono del encuentro: "Hablar de vivienda es hablar de identidad, de arraigo y de un problema social que todos conocemos".

Su empresa nació con una convicción muy clara: "Primero los residentes". Bajo esa premisa, relató la experiencia de reconvertir un edificio en desuso en diez viviendas a precio limitado, con una inversión total de 1,4 millones de euros y un beneficio de 150.000 euros, que "ha sido reinvertido en nuevos proyectos".

"El acceso a la vivienda se ha convertido en la gran fractura social del archipiélago. Los precios disparados han hecho desaparecer el parque asequible, y muchos jóvenes y trabajadores están abandonando sus pueblos, aplazando sus proyectos de vida", advierte Rocha.

El promotor destacó la nueva normativa de 2024, que por primera vez permite cambiar usos y reconvertir locales o dividir viviendas para crear unidades habitacionales: "Es una oportunidad histórica para convertir construcciones obsoletas en viviendas asequibles".

Con casi mil viviendas en proyectos y 227 edificios obsoletos analizados, Rocha afirmó que sería posible crear 1.800 viviendas para residentes en menos de cinco años, siempre que el marco legal se mantenga estable: "Se puede construir con dignidad y accesibilidad, sin especulación, y con prioridad para los residentes permanentes".

El promotor cerró con una idea: "Aquí nadie se va a volver rico construyendo vivienda para los residentes, pero sí podemos construir esperanza. El futuro de Baleares se decidirá en si somos capaces de convertir las islas en un hogar. No todo está en venta. El urbanismo ético es el único camino seguro para todos".

Rehabilitar para convivir

El arquitecto José María Oliver, responsable de promociones de viviendas de precio limitado en Palma, presentó dos experiencias concretas de reconversión urbana en Son Dameto.

En ambos casos se trató de intervenir sobre locales parroquiales y viviendas de los años 70, transformándolos en viviendas asequibles sin romper con la estética ni el carácter del barrio. "Hemos intentado no romper la estética del espacio, sino actualizarla desde dentro", señala.

Los proyectos incluyeron renovación de instalaciones, mejora energética y acústica, accesibilidad universal, cubiertas verdes y sistemas de recuperación de aguas fluviales. También se incorporaron espacios comunitarios y plazas de recarga eléctrica, fomentando una movilidad más sostenible.

Oliver subrayó que su equipo busca mantener la convivencia entre la vivienda asequible y los barrios consolidados y cotizados, demostrando que la regeneración urbana puede hacerse sin expulsar a nadie.

"La hipoteca joven es la llave de acceso para muchos"

La siguiente intervención vino del mundo financiero. Immaculada Durán, responsable del Área de Negoci de Colonya, Caixa Pollença, presentó la "Nova Hipoteca Jove", una iniciativa que busca romper la barrera de la entrada inicial en la compra de vivienda.

"Comprar una vivienda es una de las decisiones más importantes en la vida de una familia, pero el principal obstáculo no es la cuota mensual, sino el dinero inicial que se exige", recuerda.

Puso un ejemplo sencillo: una pareja joven que quiere comprar un piso en Manacor de 220.000 euros debería aportar 44.000 euros solo para la entrada. "Una exigencia inasumible para muchos jóvenes y familias", lamentó. Con el aval del Govern, explicó, esa pareja puede financiar el 100% del importe, abriendo la puerta a un futuro posible.

Hasta la fecha, Colonya ha formalizado 242 operaciones, por un importe total de 41 millones de euros, beneficiando a menores de 40 años, familias numerosas, monoparentales o con discapacidad.

"Estuvimos en estos proyectos desde el primer momento. Creemos que el acceso a la vivienda no puede depender del ahorro previo, sino del esfuerzo futuro", apunta.

"Hay que devolver la confianza al propietario"

El acto concluyó con la intervención de Antoni Jaume, presidente de CAFBAL, quien presentó el Plan de Lloguer Segur, una iniciativa clave para recuperar miles de viviendas vacías en Baleares.

"Hay propietarios que prefieren tener su vivienda cerrada antes que alquilarla, por miedo a impagos o destrozos. Son propietarios conservadores, que no encuentran garantías en el mercado", explicó.

El plan, impulsado por el Govern, busca dar seguridad jurídica y económica tanto a propietarios como a inquilinos. "El objetivo es claro: que los propietarios alquilen a los residentes. Queremos recuperar viviendas en buen estado y asegurar que el propietario cobre cada mes sin miedo".

Para Jaume, el alquiler seguro es una pieza esencial en el nuevo ecosistema de vivienda balear, porque permite movilizar vivienda existente sin necesidad de construir de nuevo, y favorecer la estabilidad del tejido vecinal.