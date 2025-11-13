Más de 7.400 ecuatorianos residentes en Baleares podrán votar este domingo en el Referéndum y Consulta Popular

Más de 7.400 ciudadanos ecuatorianos residentes en Baleares podrán ejercer su derecho a voto este domingo para participar en el Referéndum y Consulta Popular 2025 de Ecuador. La jornada se llevará a cabo en el Casal del Barri s'Escorxador, de 9 a 19 horas.

Según ha explicado el consulado, dicho espacio ha sido seleccionado por su accesibilidad y facilidad de ubicación, ya que se ha priorizado la cercanía y disponibilidad de transporte público que permita el fácil y masivo acceso a los residentes ecuatorianos en el territorio de las islas, buscando garantizar que la comunidad pueda acudir a votar sin problema.

Requisitos

Según se detalla en el Boletín facilitado, podrán votar los ciudadanos ecuatorianos residentes en las en el archipiélago que se encuentren empadronados en los registros electorales del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE). Para poder participar, deberán presentar su cédula de identidad o pasaporte, los cuales pueden estar vigentes o caducados, conforme a la normativa ecuatoriana y los lineamientos del CNE.

Se recomienda a los votantes verificar su recinto asignado previamente en la siguiente página web https://lugarvotacion.cne.gob.ec o en la #CNEApp. Recuerdan, además, que la coordinación del proceso electoral ha contado con el apoyo de la Policía Nacional de España y el Ayuntamiento de Palma, así como de proveedores logísticos para asistencia médica (Cruz Roja), seguridad y señalética, entre otros.

El escrito proporcionado especifica que el CNE ha entregado la designación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) y ha procedido a su capacitación junto con ciudadanos voluntarios, quienes serán los que conformen las juntas receptoras del voto (JRV) o mesas electorales.

El Cónsul, Julio César Lalama, subraya la importancia de la participación desde el exterior al afirmar que "lo que decidimos fuera del país también construye el futuro de Ecuador". Y es que, según sostiene, los lazos que unen a los migrantes "se refuerzan al participar en estas jornadas cívicas", ya que la decisión de cada ecuatoriano "permite fortalecer la democracia y definir decisiones conjuntas para beneficio de Ecuador".

Servicios del consulado

Finalmente, el Consulado de Ecuador en Palma recuerda que permanentemente brinda servicios a la comunidad ecuatoriana residente en las islas y apunta que, entre los servicios ofrecidos, se encuentran la renovación de cédula de ciudadanía y de pasaporte, la primera emisión de pasaporte y la emisión de pasaportes de emergencia (salvoconductos). También se ofrecen servicios de Registro Civil, como registros, inscripción, certificados y partidas de nacimientos, matrimonios y defunción, así como cambio de género, y certificado de identidad y estado civil.

Destaca que, adicionalmente, se brinda resolución de consultas sobre procedimiento migratorios en España y servicios de entidades ecuatorianas, actos notariales, incluyendo poderes, declaraciones juramentadas, certificados de supervivencia, autorizaciones de salida de menores, copias certificadas y testamentos, y servicios de entidades ecuatorianas adicionales sobre antecedentes penales, IESS y bachillerato. Y todo en un horario de atención de lunes a viernes, de 08.30 a 15.00, con entrega de documentos, sin cita previa, hasta las 17.00 horas.