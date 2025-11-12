El veto al alquiler turístico en Nueva York provoca el "aumento descomunal" de los precios de los hoteles

El veto al alquiler turístico en Nueva York que desde 2023 limitó la actividad obligando a registrarse al anfitrión y a compartir la vivienda con los visitantes ha traído como "primer efecto" en la Gran Manzana un "aumento descomunal de los precios de los hoteles", según el catedrático de Derecho Civil Sergio Nasarre. El experto de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona también esgrime que el impacto de esta actividad sobre el precio de los alquileres es muy bajo, apenas de un 0,001 %, según los escasos estudios al respecto.

Nasarre, doctor europeo en Derecho, defiende que el control de los alquileres no funciona y pone de ejemplo su aplicación en Barcelona donde "ni siquiera" ha servido para bajar las rentas. Así lo ha explicado en las jornadas organizadas por la conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad bajo el título El futuro de la vivienda. Nuevas soluciones en las Islas Baleares, que ha clausurado este martes la presidenta del Govern, Marga Prohens, en la jornada inaugural celebrada en la sede del Colegio de Abogados en Palma.

Por su parte, Prohens ponía en valor el "cambio de rumbo" para hacer frente a la crisis de vivienda con las políticas del Govern y subraya "la autonomía y legitimidad" de Baleares para aplicar sus propias normativas, destacando que en el archipiélago hacen falta 30.000 viviendas. Ante el crecimiento poblacional, la respuesta ha sido su plan de choque para aumentar la oferta de vivienda asequible priorizando "a la gente de aquí", en relación con los cinco años de residencia en la comunidad que se exigen.

En España "siempre ha sido más caro" alquilar que comprar y ahora estamos ante "un laberinto sin salida"

Nasarre, ponente principal con la conferencia Éxitos y fracasos en política de vivienda, advertía que no iba a dar "ninguna solución" y partía de la crisis financiera mundial de 2007, cuando fue un error conceder hipotecas a quien no se las podía pagar. Avisa de que "pretender solucionar" solo con vivienda pública el problema es "una quimera", que en España "siempre ha sido más caro" alquilar que adquirir una casa y ahora estamos ante "un laberinto sin salida" en el que no se puede hacer ninguna de las dos cosas.

El también fundador de la Cátedra Unesco de Vivienda echa por tierra la ley estatal y advierte que desde 2007 ha descendido un 7 % la vivienda en propiedad al pasar del 80 %, al 73 %, lo que es "muy grave". Si ahora compran los grandes propietarios, los fondos y los extranjeros (el 31 % en el caso de Baleares) es consecuencia de las políticas estatales, considera. "Los precios han subido" con cada nueva ley. ¡Paren ya de hacer leyes!", clamaba con su estilo provocador que levantaba risas entre el público. Con todo, Nasarre se mostraba preocupado porque es "alarmante" que ya hay un 4,3 % de sobreendeudamiento familiar; no se alcanzaba desde 2017.

Marga Prohens clausura la jornada inaugural de la jornada 'El futuro de la vivienda', que sigue este miércoles. / CAIB

Para el catedrático catalán las políticas de control de precios de los alquileres en Cataluña ni siquiera han logrado en un año y medio ese efecto, mientras cada vez se alquilan pisos más pequeños y los mejores se van al alquiler de temporada. Llama la atención sobre que Cataluña ya está liderando las ejecuciones hipotecarias. Por otro lado, en Barcelona solo se han construido 31 viviendas protegidas en siete años a través de la reserva que obliga a destinar a vivienda de protección el 30% de la edificabilidad de nuevas promociones libres: "No es para fardar ni para exportar esta política" a otras comunidades autónomas.

Nasarre también es muy crítico con el efecto de la ley estatal sobre la okupación, que ha venido a "legitimizarla" y critica la inseguridad jurídica y que no se sabe cuántos pisos hay afectados porque el Consejo General del Poder Judicial solo cuenta los que van por la vía penal. En este sentido, también Carmen Lópe, vicedecana del Colegio de Abogados, también advertía de que "nos preocupa y mucho la okupación" por lo que ven en los despachos.