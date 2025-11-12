Tratan a los profesores como niños

Titular de la revista satírica ‘The Onion’ tras la victoria electoral de Obama: «Dan el peor trabajo del país a un negro». Mandar es hoy una misión imposible, lo cual no justifica encomendarla a directores de centros de despacho recién remodelado, jefes de inspección o incluso consellers claramente incapacitados para su labor, y que deben ser relevados por su propio bien.

El IES Llompart es el caso típico del Govern de los amigotes, el capitalismo de los compinches. Se trata a los profesores como a niños, hurtándoles los resultados de expedientes que les dan la razón, pero que solo se han incoado para blindar a la cúpula de Educación por si vienen mal dadas. La situación es todavía más lacerante en el CEPA Son Canals, donde se desarrolla en paralelo una rama policial y penal. ¿También aquí se alegará ignorancia inspectora tras el estallido?

Las autoridades educativas tienen mas miedo de los profesores que de los alumnos. No se puede reprender a un estudiante en público, pero se mantienen convivencias docentes malsanas hasta que el daño reputacional se vuelve insostenible. Mandar es duro, pero sobran los candidatos. Los mandados no son unos mandados, y la enseñanza solo sobrevivirá si devuelve el prestigio a sus profesores. Alguien corregirá que hay que ganárselo a pulso.