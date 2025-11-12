Así ha sido el simulacro de accidente aéreo realizado en el aeropuerto de Palma
El ejercicio ha consistido en la simulación de un accidente de un avión que tras despegar solicita volver por problemas técnicos
El aeropuerto de Palma ha llevado a cabo este miércoles un simulacro general de accidente aéreo con el objetivo de analizar los procedimientos de actuación recogidos en su plan de emergencias. El ejercicio ha consistido en la simulación de un accidente de un avión que tras despegar solicita volver por problemas técnicos, durante el aterrizaje sufre una excursión de pista y acaba accidentándose, ha informado Aena.
Desde la torre de control se ha dado traslado al Centro de Gestión Aeroportuaria, que ha activado a todos los servicios implicados en el plan de emergencia y se ha constituido el puesto de mando avanzado en el lugar del siniestro.
Asimismo, se ha activado el plan territorial de protección civil de Baleares (Platerbal) para ensayar y desarrollar todas las actuaciones derivadas.
En el simulacro han participado efectivos de Salvamento Marítimo; bomberos del aeropuerto, del Ayuntamiento de Palma y del Consell de Mallorca; de Enaire; del SAMU 061; del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes; de Protección Civil; del 112; forenses; y de las compañías aéreas, entre otros.
El plan de emergencias, que tienen todos los aeropuertos gestionados por Aena, tiene como propósito principal reducir al mínimo el impacto de una emergencia aeronáutica, garantizar la seguridad tanto de las personas como de los bienes y permitir el restablecimiento de la actividad aeroportuaria en el menor tiempo posible.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
- Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
- Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller