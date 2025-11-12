El sector náutico de Baleares se moderniza para afrontar las demandas del futuro

El sector de la reparación de embarcaciones en Mallorca se moderniza a través de su apuesta por la nueva tecnología y para dar respuesta a la demanda de los clientes. La empresa Unic Marine, que forma parte de la asociación Pimem y que está situada en el Polígono de Can Valero, ha adquirido una máquina, fabricada en Corea, que sitúa a la industria náutica de las islas en la vanguardia del sector especializado. Esta máquina es capaz de realizar al instante piezas de enorme complejidad para uso náutico, o de automoción, y además lo puede fabricar utilizando diferentes materiales, como plásticos o metales.

Álex Casares, el responsable de esta empresa, explicó que hasta ahora cuando un cliente pedía la fabricación de una determinada pieza era necesario buscar ayuda a la Península o incluso al extranjero. Se conseguía cumplir el deseo del cliente, pero se tardaba mucho tiempo en conseguir la pieza que se había encargado.

Debido al auge que está sufriendo en estos momentos el sector náutico de las islas, sobre todo en cuanto a mecánica y mantenimiento, la empresa decidió realizar una fuerte inversión y adquirir una máquina capaz de fabricar al momento este tipo de piezas. En el mercado hay muchas máquinas parecidas, pero se optó por una en concreto que había sido fabricada en Corea. La inversión realizada por la empresa es de alrededor de unos 300.000 euros.

La máquina utiliza un programa de última generación, que lee las coordinadas sobre el diseño de una pieza que se necesite para que la embarcación pueda navegar. A partir de estos datos, mediante un robot, se logra fabricar dicha pieza. El tiempo de elaboración va en función de la complejidad del diseño. El empresario resaltó que esta máquina da un empuje muy importante al sector hacia el futuro, ya que es muy habitual que se necesiten al momento piezas determinadas ante las roturas de los barcos cuyo proceso de mantenimiento se está realizando en Baleares. Casares quiso destacar la enorme precisión de las piezas que fabrica esta maquinaria, si bien también resaltó la gran dificultad que tiene el sector para encontrar personal cualificado para manejar esta tecnología tan avanzada.

El presidente de Pimem, Jordi Mora, explicó también que esta nueva tecnología es la apuesta que mantiene la patronal para seguir el camino de la innovación y, sobre todo,para lograr diversificar el modelo económico de Baleares. Es el ejemplo, según resaltó, del proceso de reindustrialización que están realizando muchas empresas, que apuestan por la tecnología para dar respuesta a la demanda de sus clientes.

La moderna máquina está instalada en una nave del polígono de Can Valero / J.F.M.

El presidente del Colegio de Ingenieros, Joan Fullana, explicó que esta maquinaria permite desarrollar muchos proyectos, como por ejemplo los prototipos que crean los estudiantes, que buscan empresas capaces de fabricar piezas muy complejas, pero que deben tener una gran calidad. Resaltó que esta tecnología sea capaz de trabajar con varios materiales distintos, lo que permitirá mejorar muchos modelos de máquinas que son de uso común. “La ingeniería es una herramienta para transformar la realidad y cuando una empresa invierte en tecnología de vanguardia y en formación técnica, está invirtiendo en el futuro de la comunidad”, señaló el decano de los ingenieros industriales de Baleares.