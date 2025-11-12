Sánchez exige a Baleares que ceda a Madrid sus datos de Sanidad, Dependencia y Educación: "Se acabó vender los derechos de los ciudadanos a la empresa que pague mejor"

Pedro Sánchez, exige a Baleares y al resto de comunidades autónomas que cedan a Madrid sus datos de Sanidad, Dependencia y Educación para "conocer dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo desde el Gobierno de España". Así lo ha anunciado esta mañana el presidente en el Congreso de los Diputados en un discurso donde ha acusado a las comunidades gobernadas por el PP de aplicar "recortes y privatizaciones" en el sector público.

"El diagnóstico es claro, allí donde gobierna la derecha está replicando los recortes y privatizaciones que aplicaron Aznar y Rajoy a nivel nacional con el objetivo evidente de desmantelar lo público y convertir los derechos de la mayoría en el negocio de una minoría privilegiada", expresa el líder socialista.

Así, Sánchez asegura que dichas comunidades no están compartiendo los datos "ni con los medios de comunicación ni con el propio Gobierno de España", motivo por el cual a partir de ahora van a exigir que transfieran a Madrid toda la información respecto a Sanidad, Dependencia y Educación para "poner fin a la tendencia de recortes y privatización".

"Transparencia absoluta"

"Vamos a exigir a las comunidades autónomas transparencia absoluta. Les vamos a pedir que compartan los datos de la gente que vive en esos territorios, en Sanidad, Dependencia y Educación, y los vamos a analizar y poner a disposición de la opinión pública para que podamos conocer desde el Gobierno dónde están yendo a parar los recursos públicos que se están transfiriendo. Esos datos no son de las comunidades ni de los gobiernos autonómicos, sino de los ciudadanos", determina el presidente del Gobierno.

En este sentido, Sánchez ha argumentado su respuesta en relación con lo sucedido con los cribados de cáncer de mama en Andalucía o el registro de médicos objetores al aborto, rechazado por Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

"Regalos fiscales"

"Se acabó eso de usar el dinero para la sanidad en regalos fiscales, o en ayudas a los toros. Se acabó no cumplir con la ley de interrupción voluntaria del embarazo y no aprobar el registro de objetores que mandata nuestra legislación. Se acabó eso de trocear y vender los derechos de nuestros ciudadanos a la empresa que pague mejor. Vamos a defender el Estado del Bienestar por tres motivos: por responsabilidad, por convicción y por patriotismo", concluye.

"Una cortina de humo"

Por su parte, desde el Govern de Marga Prohens califican las palabras de Sánchez como "una nueva cortina de humo ahora que no tiene lo de Gaza, que no le ha ido bien buscar polémica con el aborto y que el tema del cambio de hora le ha ido regular". En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico señalan que "los presupuestos de Baleares son públicos y el Estado dispone de toda la información para su fiscalización".

Respecto a las acusaciones de privatización por parte del presidente del Gobierno Central, el Govern de Prohens argumenta que "en dos años se ha aumentado en 600 millones el gasto en servicios públicos y no se ha aplicado ningún recorte ni privatizado ningún servicio".

"Quien tiene un amenaza de huelga en sus servicios públicos en Baleares es el Gobierno de España por no actualizar la indemnización por residencia", apuntan desde el Consolat.

"Se ha acabado Gaza, ahora toca Sanidad"

Cabe señalar que ayer la propia Prohens hizo alusión a esta cuestión en el pleno del Parlament. La presidenta del Govern protagonizó una defensa sin ambages de su consellera de Salud, Manuela García, tras las críticas de la oposición por la gestión sanitaria de su Ejecutivo en cuestiones como las listas de espera o la polémica con las nuevas ambulancias que no pueden ser conducidas por los técnicos de las islas.

"Se han acabado Gaza y la flotilla maravilla, ahora toca sanidad", aseveró Prohens desde la tribuna, en alusión a los debates impulsados por el PSOE y sus socios. Con esta frase, la presidenta buscó subrayar que su Ejecutivo ha dejado atrás la "política de gestos y pancartas" para centrarse en la gestión real de los servicios públicos.