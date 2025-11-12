Rescatan a 57 migrantes llegados a Cabrera y Formentera a bordo de cuatro pateras
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo ha rescatado a un total de 57 migrantes que han llegado la tarde de este martes a las costas de Cabrera y Formentera a bordo de cuatro pateras.
La primera interceptación, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, ha tenido lugar a las 16.00 horas a 2,55 millas al sur de Cabrera. A bordo de la embarcación viajaban 11 personas de origen magrebí.
Poco después, a las 16.11 horas, otras 12 personas de origen magrebí han sido rescatadas a seis millas de Cabrera.
A las 18.14 horas 16 personas, también de origen magrebí y que habían llegado a bordo de una tercera embarcación, han sido localizados a la altura del kilómetro 10 de la carretera PM-820, en Formentera.
Ya a las 20.15 horas, la Guardia Civil ha procedido a interceptar a un total de 18 personas de origen magrebí en el Pilar de la Mola de la isla de Formentera, según ha detallado la Delegación del Gobierno en Baleares.
16 en Llucmajor
Sumados a los 16 interceptados a las 06.30 horas en un camino de Llucmajor dan un total de 73 migrantes llegados a las costas de Baleares a lo largo del martes.
