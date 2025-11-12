El PSIB propone que los ayuntamientos de Mallorca puedan declarar zonas tensionadas por iniciativa propia

El PSIB continúa presionando para aplicar la Ley Estatal de Vivienda en Mallorca y, por extensión, en Baleares. Los socialistas en el Consell de Mallorca presentarán mañana una moción en el pleno insular vertebrada en tres puntos: que se aplique la Ley de Vivienda en el archipiélago; modificar la legislación autonómica para que los ayuntamientos puedan declarar zonas tensionadas en sus municipios por iniciativa propia y con el aval del Govern; e instar al Consell a que ponga a disposición de los consistorios que quieran optar por esta medida los medios técnicos e institucionales necesarios.

Se trata de la sexta vez que el PSIB reclama la declaración de Baleares como zona tensionada. La consellera socialista Sofia Alonso ha argumentado el precio del alquiler ha aumentado un 30% en los últimos dos años, "llegando a hacer que un piso de 80 metros cuadrados cueste alrededor de 1.500 euros", conviertiéndose así la crisis habitacional "en la principal preocupación de la ciudadanía".

Alonso ha pedido a las instituciones un cambio de enfoque sobre la crisis de vivienda, criticando la postura del gobierno insular, formado por PP y Vox, el cual se mantiene en la línea expresada por el Govern y las comunidades gobernadas por el Partido Popular de no acogerse a la Ley Estatal de Vivienda. "No hacen nada por las personas que necesitan una vivienda y solo sirven para cronificar esta problemática", ha aseverado Alonso. La consellera Socialista ha defendido que la aplicación de esta legislación podría reducir el precio de la vivienda y frenar la gentrificación que afecta a la isla.

Alquileres de 1.000 euros a 600

El PSIB ha defendido con datos los posibles beneficios de la aplicación de la Ley de Vivienda en Baleares. El conseller socialista Joan Ferrer ha expuesto los efectos que esta norma ha tenido sobre otras comunidades autónomas: "¿En España ha funcionado?; sí. En Catalunya el precio de los alquileres se ha reducido un 3,7% y, además, se han firmado más de 1.009 contratos mensualmente, por lo que la oferta no se ha retraído. En Barcelona, los precios han bajado un 6,4%, mientras que en Baleares han aumentado un 14% en el mismo período. En el País Vasco también está funcionando y en Coruña, donde gobierna el Partido Popular, se han declarado zonas tensionadas y también está empezando a funcionar".

"Los partidos políticos tenemos claro el diagnóstico y tenemos herramientas en nuestras manos para atajar el problema", ha defendido Ferrer. La Ley de Vivienda, ha añadido, es un mecanismo que no implicaría "ni construir, ni presupuesto ni ningún tipo de gasto para las administraciones públicas". Solo implica, ha señalado, "voluntad política".

El conseller socialista ha asegurado que, de declarase zonas tensionadas y, por tanto, de limitarse los precios del alquiler en la isla y el archipiélago, los alquileres de entre 1.000 y 1.500 euros pasarían a tener a un tope de 900 y los de 1.000 euros a poco más a de 600 o 700.

El PP "no aplicará políticas intervencionistas"

El Grupo Popular del Consell no ha tardado en responder a las declaraciones y a la propuesta de los socialistas. Bernat Vallori, portavoz de los populares en la institución insular, ha defendido que su gobierno "no aplicará políticas intervencionistas" en el libre mercado de la vivienda "porque empeorarían la situación, bajando la oferta mientras la demanda sigue igual".

Los populares consideran que la Ley Estatal "ha fracasado donde se ha presentado" y sitúan el foco de la crisis habitacional sobre la falta de equilibrio entre la oferta y la demanda. "Por eso incrementamos esa oferta, tanto para que haya pública como privada", ha señalado Vallori. Por lo tanto, el PP se opondrá a la moción que mañana presentará el PSIB en el pleno del Consell para declarar Mallorca y Baleares como zona tensionada y permitir que los ayuntamientos puedan acogerse a esta norma por iniciativa propia.