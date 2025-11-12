El PP volverá a pedir en el Consell de Mallorca la dimisión del delegado de Gobierno en Baleares: "Es un problema de gestión, liderazgo y verdad"

El Grupo Popular volverá a pedir en el Consell de Mallorca la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez. El PP acusa al socialista de "mentir" al afirmar el mes pasado que Frontex estaba desplegado en el archipiélago y presentará una moción en el pleno de mañana para exigir que Rodríguez abandone el cargo. La propuesta popular incluirá, además, una petición para activar Frontex en Baleares "al igual que en Canarias o Andalucía".

La polémica se desató hace varias semanas cuando el delegado del Gobierno aseguró que la agencia fronteriza realizaba tareas de “vigilancia aérea sobre el mar balear que conecta con Argelia” y colaboraba activamente en la vigilancia del mar balear desde febrero de 2025 a petición del Gobierno central, afirmaciones que contrastaron con las declaraciones del portavoz de Frontex, Chris Borowsky, que posteriormente confirmó que la agencia europea no tiene ninguna misión activa en el archipiélago y que España no ha cursado la solicitud correspondiente. Entonces PP y Vox ya exigieron la dimisión de Rodríguez.

En el Consell de Mallorca tampoco es la primera vez que se exige al delegado del Gobierno que abandone su cargo. A principios de septiembre, PP, Vox y El PI aprobaron una moción para exigir su dimisión por su gestión de la crisis migratoria. Núria Riera, portavoz de los populares, declaró entonces tras un intenso episodio migratorio que "la situación es insostenible: cada dos horas llega una patera a nuestras costas y el sistema de menores está desbordado. Ante esta realidad no podemos continuar con el silencio cómplice de la Delegación del Gobierno".

"Mallorca vive una crisis migratoria sostenida"

Así, el Grupo Popular en el Consell defenderá este jueves una moción para "levantar la voz" ante una realidad que "cada vez se agrava más" y "continúa sin respuesta" por parte del Gobierno de España. "Mallorca vive una crisis migratoria sostenida, desbordada e ignorada por el Gobierno de España. Este año ha habido más de 6.000 llegadas a Baleares pero no es un problema solo de cifras, sino de gestión, liderazgo y de verdad", ha sostenido la consellera electa y vicepresidenta del IMAS, Magdalena García.

De este modo, los puntos de la moción del PP solicitan la dimisión del delegado del Gobierno en Baleares, que el Ministerio del Interior ofrezca información sobre los expedientes para la deportación de menores migrantes acogidos en Mallorca y el despliegue de Frontex en el archipiélago.

Al mismo tiempo, la consellera insular ha alertado que el Consell de Mallorca "no ha recibido ni un euro" para la atención de los menores migrantes, ante un Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) que está "sobrepasado". "Madrid no envía recursos, ni refuerzos, ni contesta a las peticiones sobre los expedientes de repatriación", ha aseverado.

Los populares también han reclamado al Gobierno central que "cumpla con sus obligaciones" en materia migratoria, antes de plantearse una redistribución de las personas llegadas al archipiélago en otros territorios del propio Estado español o de Europa, o bien solicitar una compensación económica a cambio de acogerles. La Unión Europea ha calificado a España -junto a Italia, Grecia y Chipre- como uno de los Estados europeos con mayor presión migratoria.

La representante popular ha afirmado que "aún no se han planteado" recurrir a los mecanismos europeos que abre esta declaración pero ha solicitado que el Gobierno de España, primero, "cumpla" con la Ley de Extranjería y pida la activación de Frontex en Baleares. "Después se verá si se piden otras acciones", ha alegado.