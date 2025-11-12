Meliá y el Fondo de Desarrollo Turístico de Arabia Saudí refuerzan su alianza para impulsar nuevos hoteles con al menos mil habitaciones
El acuerdo ratificado por Escarrer y Qusai Al-Fakhri fija desarrollar proyectos turísticos los próximos tres años
La cadena mallorquina ya tiene cuatro establecimientos en marcha en Dubái y Baréin
Meliá Hotels International y el Fondo de Desarrollo Turístico (TDF por su sigla en inglés) han firmado un nuevo Memorando de Entendimiento en el marco del evento Tourise 2025, celebrado en Riad junto al Foro Económico Mundial. Este acuerdo consolida la colaboración entre ambas entidades para desarrollar proyectos hoteleros y turísticos en Arabia Saudí durante los próximos tres años, según ha informado este miércoles la cadena mallorquina.
El Memorando, suscrito por Qusai Al-Fakhri, consejero delegado del fondo saudí, y Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá, contempla la inversión, desarrollo y operación de proyectos con un objetivo mínimo de 1.000 habitaciones en el país. Meliá refuerza así su compromiso con el mercado saudí, donde cuenta con oficina corporativa propia desde hace dos años, y continúa su expansión en la región, que ya incluye cuatro hoteles en operación o desarrollo: tres en Dubái y uno en Baréin.
Destinos prioritarios
Los destinos prioritarios para esta expansión serán Riad, La Meca, Medina, Aseer y la Provincia Oriental, en línea con la Estrategia Nacional de Turismo y el plan Visión 2030 de Arabia Saudí, que busca diversificar su economía y posicionar al país como un referente turístico global, sostenible y moderno, explica la hotelera en una nota de prensa.
El acuerdo se ha cerrado en Tourise 2025, una plataforma turística global organizada por el Ministerio de Turismo de Arabia Saudí y la Autoridad Saudí de Turismo y cuya cumbre ha contado con la participación de Escarrer y otros líderes mundiales del turismo.
Para Escarrer, “es un honor renovar y fortalecer nuestra colaboración con el Fondo de Desarrollo Turístico, con quienes compartimos el objetivo de promover un sector turístico de alta calidad, más social y medioambientalmente responsable". "Con la actualización de nuestro acuerdo, damos un nuevo y más relevante paso en el impulso de nuestra expansión en este país, poniendo en valor nuestros 70 años de excelencia y compromiso con los destinos”, añade el hotelero.
Por su parte, Qusai Al-Fakhri, destaca que la alianza "refuerza nuestros esfuerzos para desarrollar el turismo en línea con los objetivos de Visión 2030 y la Estrategia Nacional de Turismo. Es un paso más hacia la transformación del país en un destino turístico líder a nivel mundial”.
El Fondo de Desarrollo Turístico (Tourism Development Fund) es un fondo público creado por el gobierno saudí con el que se impulsa la inversión en proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento del sector. De la mano de este fondo Meliá llegó a Arabia Saudí con una inversión, en 2022, que ascendió a 266,5 millones de dólares (unos 256, 5 millones de euros).
