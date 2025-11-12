El Govern reitera su rechazo a limitar la compra de vivienda a no residentes en Baleares

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha vuelto a rechazar este martes la posibilidad de establecer restricciones a la compra de vivienda por parte de ciudadanos no residentes en Baleares. Mateo ha defendido que una medida de este tipo "rompería los principios básicos de la Unión Europea" y generaría "inseguridad jurídica y económica" en el archipiélago.

En un acto sobre vivienda organizado por el Govern, Mateo subraya que cualquier medida restrictiva solo podría plantearse como "último recurso", una vez agotadas todas las demás vías. "Antes de hablar de limitaciones, debemos desarrollar todas las políticas de vivienda que están sobre la mesa y poner en marcha las reformas necesarias. Limitar la compra de viviendas no es nuestro camino", asegura.

El conseller insiste en que el Ejecutivo apuesta por un enfoque "europeísta y de cooperación", recordando que la pertenencia a la Unión Europea es una garantía tanto en términos jurídicos como económicos. "Ser un pueblo europeo es una garantía, no un obstáculo. No podemos olvidar que gracias a esa pertenencia hemos recibido ayudas muy destacables, por ejemplo, durante la pandemia o a través de los fondos Next Generation", señala.

Mateo destaca que el Govern está centrando sus esfuerzos en políticas que incentiven la colaboración público-privada, así como en medidas que aumenten la oferta de vivienda asequible y faciliten el acceso de los residentes al mercado inmobiliario. "Todas las iniciativas que hemos impulsado son de carácter incentivador, no restrictivo. Creemos que la solución pasa por sumar y colaborar, no por dividir o imponer barreras", insiste.

El conseller recuerda que algunos Estados europeos cuentan con cláusulas especiales en sus tratados de adhesión a la UE que les permiten aplicar limitaciones a la compra de propiedades por parte de extranjeros. "En el caso de España no existe tal excepción, por lo que cualquier intento de restringir la compra en función de la residencia chocaría frontalmente con el Derecho comunitario", detalla.

El conseller quiere además transmitir un mensaje de confianza en el marco europeo: "En el ADN del Partido Popular está la integración y la colaboración. Nosotros creemos en Europa y en el trabajo conjunto. Sumando es como se gana; dividiendo y aislándonos, desde luego, no vamos a ninguna parte".

Finalmente, Mateo enfatiza que la prioridad del Govern es resolver el problema estructural de la vivienda en Baleares mediante una planificación a largo plazo, con políticas efectivas que amplíen la oferta y garanticen el acceso de los ciudadanos residentes. "Seguiremos actuando con responsabilidad, dentro de la legalidad europea y sin poner en riesgo la seguridad jurídica que sustenta nuestra economía", concluye.