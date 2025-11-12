Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern destina 21 millones a IB3 para "garantizar la producción propia" en 2026 y 2027

El objetivo es "asegurar la financiación de los contenidos audiovisuales de productoras de las islas y reforzar la industria del sector"

La medida se ha ratificado tras la reunión mantenida con la Asociación de Productoras Audiovisuales de las Illes Balears (APAIB)

La medida se ha ratificado tras la reunión mantenida con la Asociación de Productoras Audiovisuales de las Illes Balears (APAIB) / CAIB

Andrés Martínez

Andrés Martínez

Palma

El Govern ha aprobado destinar 21 millones de euros  a favor de IB3 con el objetivo de "garantizar la producción propia" del ente público durante los años 2026 y 2027. Según la memoria justificativa presentada por la Gerencia de la cadena, la producción propia se refiere a los programas o contenidos audiovisuales encargados a empresas externas en los que el ente adquiere los derechos de emisión y difusión. También incluye coproducciones y participaciones en proyectos conjuntos, así como los gastos asociados (viajes, accesibilidad, escenografía, servicios técnicos o de explotación audiovisual).

Según defienden desde el Ejecutivo, con este moldeo "IB3 no produce directamente dentro de su estructura, sino que encarga la realización a productoras externas, contribuyendo así al desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados al territorio y a la consolidación de un tejido creativo y profesional local". En este sentido, señalan que "el refuerzo de esta línea de trabajo es esencial para adaptar IB3 a los nuevos hábitos de consumo audiovisual y garantizar su presencia tanto en la televisión lineal tradicional como en plataformas digitales y servicios OTT (over-the-top), es decir, aquellos que ofrecen contenidos en línea bajo demanda, como webs o aplicaciones propias".

Financiación

La financiación aprobada —10,5 millones de euros para cada uno de los ejercicios, 2026 y 2027— se destinará específicamente a producción propia y permitirá garantizar la continuidad de los contenidos de interés general que IB3 ofrece a la ciudadanía. El ente deberá presentar anualmente una memoria detallada de las producciones realizadas y la justificación del gasto.

La decisión, impulsada con la Conselleria de Presidencia, "permite asegurar que el ente público pueda continuar desarrollando su actividad ordinaria y cumpliendo su misión de servicio público, con un compromiso firme para reforzar la industria audiovisual de las islas y promover la creación de contenidos propios en catalán y de arraigo balear", destacan desde el Govern.

La medida se ha ratificado tras la reunión mantenida con la Asociación de Productoras Audiovisuales de Baleares (APAIB). "De esta manera, se da respuesta a una reivindicación de las productoras que se mantenía desde hace años, garantizando una planificación estable y plurianual para asegurar la continuidad de los proyectos. Con esta actuación, el Govern impulsa un modelo audiovisual que combina innovación, arraigo y servicio público, con el objetivo de proyectar las Illes Balears como un referente cultural y creativo", recalca el Ejecutivo autonómico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
  2. Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
  3. Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
  4. Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
  5. Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
  6. Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
  7. Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
  8. La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller

El Govern destina 21 millones a IB3 para "garantizar la producción propia" en 2026 y 2027

El Govern destina 21 millones a IB3 para "garantizar la producción propia" en 2026 y 2027

Baleares fue en 2023 la comunidad con mayor tasa de nacimiento de empresas, según el INE

Baleares fue la comunidad en la que se recogieron más residuos por persona en 2023, con 661 kilos

Baleares fue la comunidad en la que se recogieron más residuos por persona en 2023, con 661 kilos

Así ha sido el simulacro de accidente aéreo realizado en el aeropuerto de Palma

Ana Reguero, nueva directora de la Asociación de Industriales de Mallorca

El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado

El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado

El PP volverá a pedir en el Consell de Mallorca la dimisión del delegado de Gobierno en Baleares: "Es un problema de gestión, liderazgo y verdad"

El Govern reitera su rechazo a limitar la compra de vivienda a no residentes en Baleares

El Govern reitera su rechazo a limitar la compra de vivienda a no residentes en Baleares
Tracking Pixel Contents