El Govern destina 21 millones a IB3 para "garantizar la producción propia" en 2026 y 2027

El Govern ha aprobado destinar 21 millones de euros a favor de IB3 con el objetivo de "garantizar la producción propia" del ente público durante los años 2026 y 2027. Según la memoria justificativa presentada por la Gerencia de la cadena, la producción propia se refiere a los programas o contenidos audiovisuales encargados a empresas externas en los que el ente adquiere los derechos de emisión y difusión. También incluye coproducciones y participaciones en proyectos conjuntos, así como los gastos asociados (viajes, accesibilidad, escenografía, servicios técnicos o de explotación audiovisual).

Según defienden desde el Ejecutivo, con este moldeo "IB3 no produce directamente dentro de su estructura, sino que encarga la realización a productoras externas, contribuyendo así al desarrollo de proyectos audiovisuales vinculados al territorio y a la consolidación de un tejido creativo y profesional local". En este sentido, señalan que "el refuerzo de esta línea de trabajo es esencial para adaptar IB3 a los nuevos hábitos de consumo audiovisual y garantizar su presencia tanto en la televisión lineal tradicional como en plataformas digitales y servicios OTT (over-the-top), es decir, aquellos que ofrecen contenidos en línea bajo demanda, como webs o aplicaciones propias".

Financiación

La financiación aprobada —10,5 millones de euros para cada uno de los ejercicios, 2026 y 2027— se destinará específicamente a producción propia y permitirá garantizar la continuidad de los contenidos de interés general que IB3 ofrece a la ciudadanía. El ente deberá presentar anualmente una memoria detallada de las producciones realizadas y la justificación del gasto.

La decisión, impulsada con la Conselleria de Presidencia, "permite asegurar que el ente público pueda continuar desarrollando su actividad ordinaria y cumpliendo su misión de servicio público, con un compromiso firme para reforzar la industria audiovisual de las islas y promover la creación de contenidos propios en catalán y de arraigo balear", destacan desde el Govern.

La medida se ha ratificado tras la reunión mantenida con la Asociación de Productoras Audiovisuales de Baleares (APAIB). "De esta manera, se da respuesta a una reivindicación de las productoras que se mantenía desde hace años, garantizando una planificación estable y plurianual para asegurar la continuidad de los proyectos. Con esta actuación, el Govern impulsa un modelo audiovisual que combina innovación, arraigo y servicio público, con el objetivo de proyectar las Illes Balears como un referente cultural y creativo", recalca el Ejecutivo autonómico.