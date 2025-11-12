El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado

El director del IES Josep Maria Llompart de Palma, Jaume Salvà, no seguirá en el cargo tras las denuncias de acoso y abuso de poder hechas públicas por este diario. Salvà ha indicado a la conselleria de Educación y a los jefes de departamento del centro que no optará a renovar su mandato como director, proceso que le tocaba iniciar ahora. El resto del equipo directivo también renuncia a revalidar. En principio seguirán hasta final de curso.

Salvà ha comunicado esta decisión a los jefes de departamento del instituto en una reunión previa al claustro extraordinario previsto para ahora mismo, en el que estará presente el inspector. El director ha recalcado que la decisión de no renovar es por voluntad propia.

El director ha tomado esta decisión después de que este diario publicara el pasado martes las denuncias de parte del claustro, que en los últimos años han expuesto agravios, humillaciones y un clima laboral marcado por el silencio el miedo ante Inspección educativa, Riesgos Laborales e Inspección de Trabajo. El curso pasado el servicio de Prevención realizó una evaluación de riesgos psicosociales del personal, que concluyó que un tercio de la plantilla haber presenciado situaciones de violencia psicológica y que siete de cada diez trabajadores estaban en "alto riesgo" en todo lo que se refiere a relaciones interpersonales y conflictos. Los profesores habían reclamado varias veces al director conocer los resultados del informe, que, según lograron averiguar algunos de ellos a través de Transparencia, tenía en su poder desde febrero. Enterarse de este hecho por la prensa generó indignación entre parte del claustro.

Él ha negado en todo momento las acusaciones hechas por estos docentes (algunos no continúan ya en el centro), que cree que son difamaciones realizadas para impedir que renovara en el puesto.