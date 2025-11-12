La consellera de Salud, Manuela García, espera que entregar los datos de los cribados de cáncer sirva para "detectar problemas y resolverlos"

La consellera de Salud del Govern, Manuela García, ha confiado en que el objetivo de entrar los datos de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix sirva para "mejorar, detectar si hay algún problema y poderlo resolver".

Así se ha expresado este miércoles a la salida del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este miércoles y que se ha prolongado alrededor de seis horas.

En el encuentro, ha anunciado la ministra de Sanidad, Mónica García, las comunidades autónomas gobernadas por el PP se han comprometido a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Manuela García ha esperado que la puesta en común de esta información tenga como objetivo disponer de datos "comparables, comunes, homogéneos con el fin de mejorar, detectar si hay algún problema y poderlo resolver".

"Eso se llama confianza. Nosotros hemos confiado en la ministra, esperamos que ella tenga la misma actitud con nosotros y sea igual de fiable, que cumpla con la parte que le corresponde", ha subrayado.

La consellera ha destacado que una de las principales preocupaciones de las comunidades autónomas 'populares' era transmitir el mensaje de que los cribados "están funcionando y llevan funcionando desde hace mucho tiempo".

En esa línea, ha defendido que Baleares siempre ha sido "transparente" a la hora de facilitar los datos sobre los cribados y "en ningún momento" dijo que no fuese a enviarlos. "Hemos mantenido una claridad y transparencia absolutas", ha afirmado.

Aunque el debate de este miércoles sobre los cribados ha sido "largo" y no exento de reproches por la forma "bastante anómala" en la que la ministra solicitó los datos en un primer momento, la consellera ha considerado que era importante llegar a un consenso "por el bien de los pacientes, que son los que verdaderamente importan".

Manuela García ha reprochado a la ministra que entonces pidiera unos indicadores que actualmente se están trabajando en la ponencia de cribado y que todavía no están definidos, por lo que es "imposible" poderlos facilitar.

Este miércoles, ha apuntado, las comunidades autónomas se han comprometido a facilitar los tres indicadores que recoge la estrategia contra el cáncer de 2021 y que están "muy definidos".

"Se ha hablado mucho de la utilidad de dar datos al Ministerio. Son para que tenga un análisis serio, reconociendo las realidades autonómicas, sacando propuestas de mejora... Y poner en común quién es el que está teniendo mejor estrategia para aplicarla", ha ejemplificado.

Estos datos empezarán a llegar a partir de este miércoles a la ministra García, de quien la consellera ha esperado que cumpla con su "compromiso" de analizarlos y discutirlos primero en la comisión de salud pública y después en el Consejo Interterritorial.