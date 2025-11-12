El Consell reúne a 600 jubilados en una jornada deportiva en Son Pardo

Alrededor de unas 600 personas, todas ellas jubiladas, se han reunido esta mañana en el Hipódromo de Son Pardo, para participar en una fiesta deportiva organizada por el Consell de Mallorca. Es una iniciativa para fomentar la actividad física, junto a la gastronomía, que ha juntado a personas de diferentes municipios de Mallorca. Los asistentes a este acto suelen practicar regularmente deporte en sus respectivos municipios siguiendo el programa denominado “mou-te amb salud”.

En esta fiesta deportiva se han realizado varias actividades físicas, como por ejemplo el baile, el entrenamiento o los estiramientos. Además, se ha realizado un taller dedicado a la salud.

Al mismo tiempo que se realizaba esta actividad física, dirigida por diferentes monitores, los participantes han podido disfrutar también de las carreras de trote que se han celebrado esta mañana en las pistas del hipódromo de Palma.

El presidente del Consell, Llorenç Galmés, junto al conseller de Medi Ambient, Pedro Bestard, han acudido al hipódromo para comprobar el desarrollo de esta actividad física. También han acudido el director insular de Deportes, Antoni Prats y el president de la federación balear de Trote, Juan Antonio Rosselló.

Galmés y Bestard acudieron al hipódromo para hablar con los participantes / J.F.M.

A esta actividad han participado residentes de las localidades de Alcúdia, s’Alqueria Blanca, Santanyí, Ariany, Artà, Campanet, Campos, cas Concos, es Carritxó, Inca, Manacor, Maria de la Salut, Montuïri, Muro, Petra, Pollença, Porreres, Pont d’Inca, Pòrtol, Marratxí,Portocolom, Felanitx y sa Pobla. Todos ellos han agradecido este tipo de iniciativas que se organizan desde el Consell de Mallorca.

Llorenç Galmés ha resaltado que desde la institución insular se pretende fomentar el deporte entre la gente mayor, mediante este programa que se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos. Estas personas de diferentes municipios, resaltó, tienen la oportunidad de encontrarse varias veces al año para compartir la jornada deportiva. “Nuestro objetivo es fomentar salidas activas”, resaltó el presidente del Consell.

La jornada se ha cerrado con una comida en la que han participado todos los pensionistas que han acudido a esta jornada festiva.