Servicios sociales
El Consell y los municipios se coordinan para tratar casos de violencia machista
En 2024 se atendieron a 2.739 personas y se reforzó la red con el Centre Libertas y Camí Violeta
El Consell de Mallorca reunió ayer a los equipos de los servicios sociales municipales de toda la isla para reforzar la coordinación en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista. El encuentro, encabezado por el conseller de Presidencia, Toni Fuster, y la directora insular de Familias, Ana Ferriol, tuvo como objetivo mejorar el conocimiento de los recursos insulares y fortalecer el trabajo conjunto entre los equipos municipales y los servicios del Consell, que son los competentes en materia de igualdad y diversidad.
Durante la jornada, los responsables de cada servicio especializado —el Centre d’Informació de la Dona (CID), el Servicio de Atención Psicológica, el Servicio de Atención Jurídica, el Casal Ariadna, el Proyecto Aurora, Casa Violeta, el Centre de Crisi Libertas y el servicio Camí Violeta— presentaron su labor y sus procedimientos, con el objetivo de mejorar las derivaciones y garantizar una atención integral, segura y de calidad a todas las mujeres.
En el año 2024, la red insular del Consell atendió a un total de 2.739 personas, entre mujeres, hijos e hijas y familiares de víctimas. El conseller también destacó que «Libertas fue una de nuestras principales promesas, porque teníamos muy claro que Mallorca necesitaba un recurso específico, y con Camí Violeta ofrecemos alojamiento temporal y acompañamiento hacia la autonomía personal». n
