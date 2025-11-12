Baleares fue la comunidad en la que se recogieron más residuos por persona en 2023, con 661 kilos

Baleares fue la comunidad autónoma que recogió la mayor cantidad de residuos por persona en 2023, con 661,4 kilos, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Supone una cifra similar a la registrada en 2022, de 662,1 kilos. Igualmente, según la 'Estadística sobre recogida y tratamiento de residuos' del INE, las Islas cuentan con una recogida por habitante muy superior a la media nacional, de 646,3 kilos.

En total, los baleares generaron 808.600 toneladas de residuos en 2023, repartidos entre 576.8000 toneladas de residuos mezclados; 48.1000 toneladas de vidrio; 52.300 toneladas de papel y cartón; así como 36.700 toneladas de envases mixtos.

A nivel nacional, en 2023 se reciclaron 49,9 millones de toneladas de residuos, un 1,9% más que en el año anterior, y un 26% más que en 2016. En términos porcentuales, la cantidad de residuos reciclados disminuyó 0,8 puntos respecto a 2022, si bien aumentó 16,8 puntos respecto a 2016.

Según el INE, las empresas gestoras de residuos municipales recogieron 22,4 millones de toneladas de residuos en 2023, un 3,1% menos que en el año anterior. De estos, 17 millones de toneladas correspondieron a residuos mezclados y 5,4 millones a residuos de recogida separada.