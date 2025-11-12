Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los alemanes reducen sus viajes a Mallorca en temporada baja

A pesar del descenso de reservas hacia las Baleares, España se mantiene como el destino preferido de los turistas alemanes

Incluso en temporada baja todavía se puede comer helado en Mallorca.

Incluso en temporada baja todavía se puede comer helado en Mallorca. / Nele Bendgens

Johannes Krayer

La demanda turística de los alemanes en España se mantiene sólida, pero el entusiasmo por Mallorca y Islas Baleares se reduce notablemente. Así lo refleja el nuevo informe de Turespaña sobre el mercado alemán para el invierno 2025/2026, que confirma que España continúa siendo el destino preferido de los turistas alemanes, pese a un ligero retroceso en las cifras.

Según el estudio, España cuenta este invierno con 6,8 millones de asientos disponibles en vuelos desde Alemania, lo que la sitúa muy por delante de Turquía, que ocupa el segundo lugar con 1,7 millones de plazas menos. No obstante, el número total de asientos hacia España ha caído un 2,4 % respecto al invierno anterior, mientras que Turquía registra un notable aumento del 18,4 %.

En cuanto a las reservas anticipadas, España sigue liderando el mercado con unas 475.000 plazas ya contratadas.

Las Baleares, las más afectadas

El comportamiento de la demanda no ha sido homogéneo: mientras que otros destinos mediterráneos también sufrieron descensos, la caída más apreciable se produjo en las Islas Baleares, con un 9,8 % menos de reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El informe de Turespaña apunta a varios factores que podrían explicar esta tendencia. Entre ellos, el incremento general de los precios de vuelos y alojamientos, que está llevando a muchos alemanes a acortar la duración de sus vacaciones o elegir destinos más económicos. Las familias con hijos o con ingresos más modestos son las más afectadas y, en algunos casos, renuncian por completo a viajar al extranjero.

Aumenta el gasto total de los alemanes en España

Pese a la ligera bajada en las llegadas, el gasto de los turistas alemanes en España sigue creciendo. Entre enero y agosto de 2025, los visitantes procedentes de Alemania gastaron 10.700 millones de euros, es decir, unos 440 millones más que en el mismo periodo de 2024.

Masificación y protestas, factores disuasorios

Para el caso concreto de las Baleares, el estudio menciona otras posibles causas de la disminución del turismo alemán, como la masificación turística, el aumento del impuesto turístico y las protestas locales contra el exceso de visitantes, aunque subraya que no existen pruebas concluyentes al respecto.

A pesar de estos desafíos, España se mantiene como un destino sólido y atractivo para los alemanes durante el otoño e invierno, consolidando su posición como el país favorito de los turistas germanos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
  2. Largas colas de coches colapsan las carreteras ante la locura colectiva por ver la exhibición de cazas supersónicos sobre Mallorca
  3. Doctora Maria Barceló Crespí, tras 50 años de docencia: 'No concibo que haya universitarios que no se leen un libro en todo el curso
  4. Profesores denuncian años de abuso de poder y acoso del director del IES Josep Maria Llompart de Palma
  5. Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
  6. Los técnicos con el carné C se niegan a conducir las nuevas ambulancias del Govern en Mallorca
  7. Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
  8. La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller

El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado

El director del IES Josep Maria Llompart renuncia tras las denuncias del profesorado

El PSIB propone que los ayuntamientos de Mallorca puedan declarar zonas tensionadas por iniciativa propia

Los alemanes reducen sus viajes a Mallorca en temporada baja

Los alemanes reducen sus viajes a Mallorca en temporada baja

Sánchez exige a Baleares que le ceda sus datos de Salud y Educación: "Se acabó vender los derechos de la gente a la empresa que pague mejor"

Sánchez exige a Baleares que le ceda sus datos de Salud y Educación: "Se acabó vender los derechos de la gente a la empresa que pague mejor"

Advierten de que la lucha contra el fraude en la RESOGA no debe ser una "caza de brujas" contra los más vulnerables

Advierten de que la lucha contra el fraude en la RESOGA no debe ser una "caza de brujas" contra los más vulnerables

Graban por primera vez tiburones cañabota en aguas de Baleares

Graban por primera vez tiburones cañabota en aguas de Baleares

Así ha sido la Festa de la Llum 2025: la Catedral de Mallorca brilla en los ojos del pequeño Martí

Así ha sido la Festa de la Llum 2025: la Catedral de Mallorca brilla en los ojos del pequeño Martí

Rescatan a 57 migrantes llegados a Cabrera y Formentera a bordo de cuatro pateras

Rescatan a 57 migrantes llegados a Cabrera y Formentera a bordo de cuatro pateras
Tracking Pixel Contents