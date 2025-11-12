Los alemanes reducen sus viajes a Mallorca en temporada baja
A pesar del descenso de reservas hacia las Baleares, España se mantiene como el destino preferido de los turistas alemanes
Johannes Krayer
La demanda turística de los alemanes en España se mantiene sólida, pero el entusiasmo por Mallorca y Islas Baleares se reduce notablemente. Así lo refleja el nuevo informe de Turespaña sobre el mercado alemán para el invierno 2025/2026, que confirma que España continúa siendo el destino preferido de los turistas alemanes, pese a un ligero retroceso en las cifras.
Según el estudio, España cuenta este invierno con 6,8 millones de asientos disponibles en vuelos desde Alemania, lo que la sitúa muy por delante de Turquía, que ocupa el segundo lugar con 1,7 millones de plazas menos. No obstante, el número total de asientos hacia España ha caído un 2,4 % respecto al invierno anterior, mientras que Turquía registra un notable aumento del 18,4 %.
En cuanto a las reservas anticipadas, España sigue liderando el mercado con unas 475.000 plazas ya contratadas.
Las Baleares, las más afectadas
El comportamiento de la demanda no ha sido homogéneo: mientras que otros destinos mediterráneos también sufrieron descensos, la caída más apreciable se produjo en las Islas Baleares, con un 9,8 % menos de reservas en comparación con el mismo periodo del año pasado.
El informe de Turespaña apunta a varios factores que podrían explicar esta tendencia. Entre ellos, el incremento general de los precios de vuelos y alojamientos, que está llevando a muchos alemanes a acortar la duración de sus vacaciones o elegir destinos más económicos. Las familias con hijos o con ingresos más modestos son las más afectadas y, en algunos casos, renuncian por completo a viajar al extranjero.
Aumenta el gasto total de los alemanes en España
Pese a la ligera bajada en las llegadas, el gasto de los turistas alemanes en España sigue creciendo. Entre enero y agosto de 2025, los visitantes procedentes de Alemania gastaron 10.700 millones de euros, es decir, unos 440 millones más que en el mismo periodo de 2024.
Masificación y protestas, factores disuasorios
Para el caso concreto de las Baleares, el estudio menciona otras posibles causas de la disminución del turismo alemán, como la masificación turística, el aumento del impuesto turístico y las protestas locales contra el exceso de visitantes, aunque subraya que no existen pruebas concluyentes al respecto.
A pesar de estos desafíos, España se mantiene como un destino sólido y atractivo para los alemanes durante el otoño e invierno, consolidando su posición como el país favorito de los turistas germanos.
