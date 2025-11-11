Los sindicatos de la concertada califican de "vergonzosa" la propuesta del Govern para pagar el 2,9% atrasado

Los sindicatos del sector de la enseñanza concertada han mostrado su malestar con la propuesta del Govern para devolver el 2,9% de subida salarial pendiente de los años 2020 y 2021, una medida que afectará a unos 5.000 docentes en Baleares.

Tanto el STEI Intersindical como la Federación de Enseñanza de USO han criticado con dureza el calendario de pagos presentado hoy por la Conselleria, que fija el abono completo de los atrasos en tres plazos hasta 2028.

El STEI Intersindical ha calificado la propuesta de "vergonzosa y desvirtuada" y ha acusado al Govern de retrasar de manera injustificada el pago del dinero adeudado, que según la organización debería abonarse en paralelo a la recuperación ya iniciada por los docentes de la enseñanza pública.

"El Govern retrasa los pagos del 2,9% hasta 2028 y justifica el cambio por la falta de disponibilidad presupuestaria", ha señalado el STEI en un comunicado.

El sindicato también ha denunciado la forma en que se ha gestionado el proceso. Recuerdan que la dirección general anterior, bajo el mando de Ismael Alonso, se comprometió a establecer un calendario de pagos similar al de la pública, pero que la actual propuesta rompe ese compromiso.

Además, el sindicato acusa al conseller de Educación, Antoni Vera, de haberse reunido "el día antes de la Mesa con un único sindicato, UGT, que representa solo el 5% del sector", lo que consideran una "deslegitimación" de la Mesa de Concertada, creada en 1998 como espacio formal de diálogo y negociación del sector

"Los acuerdos válidos son los que se hacen legítimamente dentro de la Mesa de Concertada, con todas las partes implicadas", ha señalado el STEI, que considera que cualquier negociación al margen "rompe la confianza del sector y desvirtúa el proceso".

El sindicato también recuerda que la reclamación del pago del 2,9% "está ligada a una sentencia ganada por el STEI", lo que refuerza su reivindicación de equiparación salarial entre los docentes públicos y concertados.

USO también rechaza el calendario

Por su parte, la Federación de Enseñanza de USO ha manifestado una "valoración negativa" de la propuesta presentada por la Conselleria. Aunque reconocen que el plan permite recuperar las cantidades perdidas en 2020 y 2021, critican que se calendarice en tres pagos (junio de 2026, marzo de 2027 y marzo de 2028), cuando el propio Govern admite su voluntad de adelantar los plazos si el presupuesto lo permite.

El sindicato ha denunciado, además, falta de transparencia y comunicación por parte de la administración. "El pasado viernes se nos informó de que recibiríamos la documentación para preparar la reunión, pero nunca nos llegó", afirma USO, que incluso llegó a dudar de asistir a la convocatoria.

La organización también ha expresado su "sorpresa e indignación" por la "firma de una adenda" entre el conseller y un sindicato minoritario, lo que consideran un precedente inaceptable que "rompe los principios de la negociación colectiva sectorial".

"Queremos que se nos explique qué sentido tiene este acuerdo previo, ya que la sentencia solo afectaba a funcionarios públicos y personal laboral, dejando fuera al profesorado de la concertada", señala el sindicato.

USO ha anunciado que analizará a fondo la documentación y el calendario de pagos antes de fijar una posición definitiva, pero ha recordado que existen muchas cuestiones pendientes de negociación: el plus de insularidad, un nuevo acuerdo de jubilaciones parciales, el reconocimiento del cuerpo único de FP, el pago delegado del personal técnico de 0–3 años y de ATEs, y la renovación del Acord Marc.

Ambos sindicatos han coincidido en reclamar "respeto institucional, transparencia y coherencia” al Govern en la gestión de este asunto, que afecta a miles de profesionales del sistema educativo concertado.

"El retraso en los pagos y la forma de proceder del Ejecutivo son una falta de respeto al profesorado y al propio espacio de negociación", concluyen desde el STEI.