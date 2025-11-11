Revive la Festa de la Llum 2025 desde la Catedral de Mallorca: el espectacular fenómeno solar ya ha iluminado La Seu

La Catedral de Mallorca ha vivido uno de sus amaneceres más esperados: la Festa de la Llum, el fenómeno solar que solo ocurre dos veces al año y que convierte el interior del templo en un escenario de luz y color. Desde las 8.00 horas de este martes 11 de noviembre, unas 1.500 personas han presenciado cómo el sol atravesaba el rosetón mayor del templo, proyectando su reflejo exacto sobre la pared opuesta y formando el célebre “doble rosetón”.

Desde las 7.30 horas, una larga cola aguardaba pacientemente ante el Portal de la Almoina. Entre los primeros en llegar se encontraba Martí, un niño que hoy celebra su santo, San Martín, y que asistía junto a su padre, especialmente emocionado por la coincidencia.

Durante los primeros minutos del fenómeno, el reflejo del rosetón mayor se ha podido apreciar con nitidez a la izquierda de la fachada interior. Sin embargo, a partir de las 8.00 horas las nubes han empezado a cubrir el cielo y los colores han perdido intensidad. Finalmente, a las 8.25 horas los rayos han vuelto a atravesar el vitral con fuerza, y a las 8.30 horas exactas se ha producido la imagen perfecta del doble rosetón, entre aplausos y emoción generalizada.

Desde la restauración del rosetón en 2010, la Festa de la Llum se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas, atrayendo tanto a residentes como a visitantes de fuera de la isla. Este martes, por ejemplo, una mujer llegaba desde Valencia únicamente para presenciar el espectáculo. “Desde que se restauró, los colores se ven con mucha más nitidez, y cada año es más especial”, ha explicado Marta de Castro, técnica de Gestión Cultural de la Catedral de Mallorca.

Sobre si la alineación solar fue diseñada de forma intencionada, ha recordado que “siempre ha habido debate, pero tras estudios varios estudios, la conclusión es que se debe a un conjunto de casualidades”: la orientación de la Catedral, la ubicación exacta del edificio, la inclinación solar y las dimensiones del rosetón.

A pesar de la gran afluencia, la jornada se ha desarrollado con calma. “El hecho de que haya caído entre semana ha permitido vivir una mañana más relajada, pero se ha convertido ya en una tradición muy marcada. Controlamos el aforo para que todos puedan disfrutarlo con comodidad”, señalan desde la organización del templo.

Un espectáculo que solo se repite dos veces al año

El fenómeno se produce únicamente el 11 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Martín, y el 2 de febrero, día de la Candelaria. En ambas fechas, al amanecer, la luz solar atraviesa con precisión el rosetón mayor —de más de diez metros de diámetro y compuesto por 1.115 piezas de vidrio policromado— para proyectar su reflejo en la fachada opuesta.

El resultado es una explosión de luz y color que forma un perfecto 8 lumínico, visible solo durante unos minutos. Esta alineación mágica es posible gracias a la orientación del templo (120º SE) y al diseño arquitectónico de la Seu de Mallorca, que dialoga con el sol en dos momentos clave del año.

Desde las 07.30 horas, el templo ha abierto sus puertas para permitir la entrada a los visitantes que han querido presenciar el fenómeno desde dentro. El silencio, los primeros rayos del sol y la proyección de colores sobre la piedra dorada de la Catedral han vuelto a emocionar a los asistentes.

Quienes no se encuentren en Palma también pueden revivir el momento en tiempo real desde cualquier parte del mundo gracias a la retransmisión oficial que ofrece la Catedral a través de su canal de YouTube.