Prohens defiende a la consellera de Salud ante las críticas por su gestión: "Se han acabado Gaza y la flotilla maravilla, ahora toca sanidad"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha protagonizado este martes una defensa sin ambages de su consellera de Salud, Manuela García, tras las críticas de la oposición por la gestión sanitaria de su Ejecutivo en cuestiones como las listas de espera o la polémica con las nuevas ambulancias que no pueden ser conducidas por los técnicos de las islas.

En una sesión plenaria marcada por los reproches cruzados y las alusiones políticas, Prohens ha aprovechado su intervención para reivindicar los avances logrados en dos años de gobierno y marcar distancia con la etapa anterior del Pacte de izquierdas.

"Se han acabado Gaza y la flotilla maravilla, ahora toca sanidad", asevera Prohens desde la tribuna, en alusión a los debates impulsados por el PSOE y sus socios. Con esta frase, la presidenta ha buscado subrayar que su Ejecutivo ha dejado atrás la "política de gestos y pancartas" para centrarse en la gestión real de los servicios públicos.

Prohens defiende la "máxima autoexigencia" de su Govern en materia sanitaria y asegura que el rumbo del sistema público de salud "ha cambiado radicalmente en solo dos años". Entre los principales hitos, la presidenta destaca la inyección de más de 250 millones de euros a la sanidad pública, la reactivación de la carrera profesional, la contratación de más de 1.000 nuevos profesionales sanitarios y el refuerzo de los servicios de oncología, sobre todo en Ibiza.

Asimismo, reivindica que se van a destinar 450 millones de euros a infraestructuras sanitarias, con el objetivo de modernizar centros de salud y hospitales en todas las islas. "Los ciudadanos esperan menos para una consulta y la atención mejora día a día", defiende Prohens, que considera que los avances actuales "no tienen nada que ver" con la gestión de sus predecesores.

La líder del PP balear también ha aprovechado su intervención para lanzar varios dardos al portavoz socialista, Iago Negueruela, a quien acusa de actuar "según lo que le dicta el partido sanchista", en referencia al PSOE de Pedro Sánchez. "La gestión es mucho mejor que la suya, y usted lo sabe", afirma la presidenta, visiblemente molesta por las acusaciones de deterioro en el sistema sanitario.

"No se preocupe, esto no tiene nada que ver con su gestión", ha insistido Prohens mirando a la responsable de Salud, recalcando que "aquí, como en el resto de España, el cambio de modelo es evidente".