Profesores del IES Josep Maria Llompart piden la dimisión del director por ocultar nueve meses el grave informe de riesgos psicosociales

El IES Josep Maria Llompart de Palma ha vivido hoy una mañana de nervios y agitación después del artículo publicado por Diario de Mallorca sobre la denuncia de un grupo de profesores contra el director, Jaume Salvà, al que acusan de haber ejercido durante años abuso de poder y acoso y de haber impuesto un clima laboral de miedo y silencio. El hecho de que Salvà ocultase al claustro los alarmantes resultados de una evaluación de riesgos psicosociales que tiene desde febrero ha generado indignación en muchos miembros del profesorado, que creen que el director debería presentar su dimisión inmediata. Este clamor circulaba este mañana por el centro y en los grupos de Whatsapp del personal.

Aunque al principio de la mañana en los pasillos y salas de profesores todo se hablaba en susurros y en tensión, tras el segundo patio las voces de indignación por la ocultación del informe durante tanto tiempo han ido a más. Cabe recordar que el lunes el director convocó un claustro extraordinario mañana miércoles para informar de los resultados del informe, nueve meses después. Ahora la expectación ante este claustro, al que asistirá el inspector, es máxima, no solo porque haya trascendido el grave conflicto interno sino también porque en el orden del día de la sesión también se incluye informar del procedimiento para que Salvà renueve su mandato al frente del equipo directivo. En declaraciones hechas a este diario ayer negó todas las acusaciones (también la de obstruir el acceso al informe de riesgos psicosociales), que tachó de "difamatorias" y que cree que salen a la luz ahora para "intoxicar" a la comunidad educativa en este momento que aspiraba a renovar en el cargo.

Agravios, amenazas y hostigamiento a docentes

El informe de riesgos psicosociales fue impulsado el curso pasado, después de unos años en los que varios docentes habían estado acudiendo a Riesgos Laborales y a Inspección educativa a denunciar diferentes agravios, amenazas y episodios de hostigamiento por parte del director. La evaluación se realizó en noviembre de 2024 y dejó resultados como que un tercio de los docentes había vivido situaciones de violencia psicológica o que siete de cada diez estaban en "alto riesgo" en cuanto a las relaciones interpersonales en el puesto de trabajo y ante conflictos como acoso. Meses después de que se realizara la evaluación, parte del claustro empezó a pedir a dirección los resultados, sin éxito: primero decía que no lo tenía, luego alegó que no era un estudio adaptado a las características del centro, y, después, ya a principios de este curso, en el borrador de la Programación General Anual, se señaló que no tenían formación técnica adecuada para transmitir la información "de manera adecuada" al personal.

IES Josep Maria Llompart de Palma / GUILLEM BOSCH

Un grupo de docentes (algunos siguen en el centro, otros han 'huido' a otros destinos) se movilizó para realizar una denuncia conjunta en Inspección de Trabajo de mano del sindicato SIAU (recopilando todo lo que habían ido exponiendo en Riesgos Laborales y en Inspección los últimos años) y solicitó el informe de riesgos psicosociales a través del mecanismo de acceso a la información pública del portal de Transparencia. Después de unos meses de espera, antes de que acabara el curso pasado recibieron los resultados de los cuestionarios, remitidos por la dirección general de Personal Docente y Centros Concertados, obtenidos del Servicio de Prevención. La resolución reconocía su derecho de acceso a la información pública y les informaba de que el informe estaba "en el IES Josep Maria Llompart desde el 11 de febrero de 2025 a disposición de cualquier trabajador". En aquel momento (mayo) el informe estaba en una fase en la que el equipo directivo debía completarlo "diseñando y aplicando las medidas correctivas" a tenor de los resultados. A los solicitantes se les reconocía el derecho a acceder a los resultados del cuestionario y por eso se les facilitó, aunque no se aceptó su petición de tener también las entrevistas personales, debido al riesgo de pérdida de la confidencialidad.

El hecho de haberse enterado por la prensa de un documento que llevan meses esperando y reclamando ha desatado la indignación entre muchos profesores, que quieren la dimisión inmediata de Salvà. A lo largo de la mañana varios docentes y exdocentes del Llompart (que se fueron huyendo del ambiente laboral) han expresado a este diario su agradecimiento por haber "roto el silencio" sobre lo que pasa en este centro.

Al preguntar a Educación por las denuncias y agravios que han ido recibiendo los últimos años, fuentes oficiales aseguraron a este diario estar pendientes de la situación que se vive en el IES Josep Maria Llompart desde hace años e indicaron que Inspección tiene en marcha "un procedimiento técnico, objetivo y garantista". La situación queda ahora en un nuevo escenario a la espera de lo que pase mañana.