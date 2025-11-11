Miguel Arbona: "El sistema judicial actual es incapaz de dar respuesta a todos los conflictos"

Miguel Arbona, juez en excedencia y actual abogado penalista en ejercicio, esdesde ayer tarde nuevo integrante de la Academia de la Jurisprudencia de Baleares. Su entrada fue aprobada ayer tras la presentación de su discurso de ingreso que versó sobre un tema poco analizado como es la mediación en el sistema penal.

Arbona, al inicio de su intervención, realizó una radiografía de la realidad que atraviesa en estos momentos la justicia, que es una de las instituciones menos valoradas por los ciudadanos. Un sistema que “es incapaz de dar respuesta a los conflictos que se plantean”. Como una posible solución para respuesta a la enorme carga de trabajo que asumen los juzgados se están planteando algunas fórmulas para revertir la situación. Y una de ellas, fomentada por el Ejecutivo, es que las partes de un proceso alcancen un acuerdo sin la necesidad explícita de que intervenga el juzgado. Esta mediación se aplica en las demandas civiles, pero en el ámbito penal apenas se utiliza. Arbona explicó que esta mediación se ha propuesto como un principio de oportunidad, pero posibilita, a diferencia de las conformidades que se alcanzan a diario en los juzgados, “que la víctima y acusado se sitúen a la misma altura y ambos sean escuchados”. Para alcanzar este acuerdo en la mediación debe intervenir una tercera persona, que debe actuar siempre que exista “una voluntad libre de todos los implicados en el proceso”. Es decir, víctima y acusado deben aceptar dicho proceso de negociación que, a juicio de Arbona, en el caso de que este método funcione, facilitaría garantizar la paz social y, sobre todo “que el ciudadano recupere la confianza en la justicia”.

Loa académicos escucharon el discurso de su nuevo compañero, Miguel Arbona / J.F.M.

“Esta mediación pasa necesariamente por buscar las causas del conflicto”, señaló el jurista, que cuestionó que muchas veces los operadores jurídicos abusan de las conformidades en los juicios y que estos acuerdos provocan mucha alarma social. “La acusación, antes del juicio, propone al acusado que se conforme con una multa cuando antes le reclamaba una larga pena de prisión. Las conformidades se deben aplicar para evitar juicios ante casos donde la prueba contra el acusado es muy clara” y no en los que las pruebas son muy débiles. Con esta forma de alcanzar un acuerdo, según Arbona, facilita “que se produzcan malas interpretaciones de estas conformidades”.

Sin embargo, en los proceso de negociación, según defendió el nuevo académico, las partes que negocian, denunciante y denunciado, deben situarse a la misma altura. La tarea del mediador, además de actuar con absoluta independencia, debe ser comprobar si realmente existe el conflicto que se denuncia y después alcanzar el mejor acuerdo para ambas partes. Arbona indicó que esta mediación debe desarrollarse al margen del proceso penal, que solo debe actuar cuando este proceso fracasa. Sin embargo, si la mediación cumple su función, el mediador debe ser quién decida la pena a imponer al acusado, una decisión que siempre deberá contar con la posterior aprobación de un juez. “El mediador debe ser neutral, pero no debe convertirse en una marioneta de las partes”, indicó el abogado.

Arbona defendió algunos principios de este nuevo sistema para agilizar la justicia, porque permite que los deseos del denunciante se cumplan después de ser escuchado, cosa que no ocurre en la mayoría de acuerdos de conformidad que se producen antes de un juicio.

La presidenta de la Academia, Pilar Ferrer, entregó la medalla al nuevo académico / J.F.M.

En su discurso de integración en la Academia explicó el jurista que el proceso penal se utiliza muchas veces para que una sociedad crispada, como es la actual, tenga una sensación de venganza. “En el derecho penal negativo se castiga con más penas y por actuaciones que antes no se castigaban”. Por esta razón, desde su posición de abogado defensor, sostuvo que las penas que se imponen en el proceso penal deben ser proporcionales a la gravedad del delito y nunca como un mecanismo para acallar el clamor social.

Explicó el nuevo académico que la fórmula de la mediación se aplica en muchos países y desde Europa se aboga por su utilización en los distintos juzgados. “El objetivo de la mediación debería ser el de restituir el daño que ha sufrido la víctima. La mediación debe mirar hacia el futuro, para que la víctima deje de ser víctima y el acusado deje de ser victimizado”, señaló Arbona, que terminó exigiendo que el sistema legal escuche al ciudadano para que de esta forma logre recuperar la confianza en la justicia.

Fue el juez Carlos Izquierdo, académico y amigo personal de Arbona, el encargado de contestar al discurso de ingreso y coincidió en que el modelo judicial actual “está agotado, porque es incapaz de absorber el número tan elevado de conflictos que se producen y ello provoca una gran frustración social”. Coincidió con su compañero en que el proceso de mediación no debe aplicarse únicamente como un método para aliviar la carga de trabajo que padecen los juzgados, sino sobre todo como un sistema que beneficie a todas las partes de un proceso.

Izquierdo abogó por conseguir crear un nuevo sistema y unos procesos judiciales más modernos que den respuesta a los numeroso conflictos que se plantean en los juzgados. Explicó que la mediación está prohibida en los casos de violencia de género, pero detalló que ya hay juristas que ya se plantean proponer un cambio en la legislación para incluir esta nueva herramienta para alcanzar un acuerdo.

El juez, en una discurso ameno y en ocasiones divertido, aprovechó la contestación a su compañero de Academia para hablar de la inteligencia artificial y su aplicación en la administración de justicia. Explicó que sería una herramienta positiva para resolver determinados conflictos, a través de la aplicación de algoritmos matemáticos y detalló que en Estados Unidos algunos despachos están contratando abogados de inteligencia artificial, que se encargan de buscar la mejor solución ante un determinado conflicto. “Todos los operadores jurídicos sufrirán una transformación con la aplicación de la inteligencia artificial”, explicó Izquierdo, que señaló que estos programas todavía son incapaces de recoger los sentimientos.