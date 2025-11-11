Més defiende la gestión de Fina Santiago tras detectar el Govern miles de expedientes sin revisar de la Resoga

Més per Mallorca sale en defensa de la gestión realizada por Fina Santiago al frente de la Conselleria de Asuntos Sociales durante la pasada legislatura, después de que el Govern haya informado de la detección de 6.300 expedientes suspendidos sin revisar ni notificar de la Renta Social Garantizada (RESOGA).

El portavoz de Més, Lluís Apesteguia, sostiene que "muchas veces" las ayudas sociales "no pueden esperar" a cumplir todos los procedimientos administrativos, e insiste en que, con posterioridad, se revisan los requisitos y, si se detectan disfunciones, se reclama el dinero. "Consideramos que el funcionamiento es correcto, tanto el otorgamiento a todas las personas que necesitan una ayuda y, después, la revisión de que se cumplen efectivamente todos los requisitos", afirma.

Las palabras de Més llegan después de que la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, dirigida por Sandra Fernández, haya anunciado una revisión de la RESOGA tras detectar miles de expedientes sin tramitar durante la legislatura anterior.

Fernández explica que "cuando llegamos al Govern nos encontramos con una prestación desbordada y caótica", y asegura que desde enero de 2024 se refuerzan los equipos técnicos y se ponen en marcha mecanismos de control "para garantizar una gestión más justa, transparente y eficaz".

Desde Més, sin embargo, se defiende que el sistema impulsado por Fina Santiago priorizaba la atención urgente a las personas vulnerables y que el proceso de revisión posterior forma parte del funcionamiento habitual de las ayudas sociales.

Según los datos presentados, el Govern del Pacto suspendió, sin notificarlo previamente a las personas perceptoras de la prestación, más de 2.300 expedientes en el caso de Resoga16 y, en junio de 2023, suspendió unos 4.000 más correspondientes a Resoga20 "de manera masiva y automática, mediante cruces informáticos que no se revisaron individualmente".

Ese mismo mes, apunta el Govern, se ejecutaron dos nuevas suspensiones masivas adicionales. Además, parte de estos expedientes estaban duplicados o ya no estaban activos, ya que algunas personas habían dejado de percibir la prestación años antes.

La consellera compareció ayer para explicar que se han revisado todos los expedientes de Resoga16 y ya ha completado más de 900 revisiones de Resoga20, lo que ha permitido aclarar la situación administrativa de miles de familias y "detectar posibles cobros indebidos que hasta ahora no se habían controlado". En total, se han reclamado 211.940 euros derivados de 667 expedientes de Resoga16 y entre 1,6 y 2,4 millones de euros más procedentes de los casos ya revisados de Resoga20.