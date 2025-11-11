Llega la borrasca “de gran impacto” Claudia: así “rozará” Mallorca

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha advertido de la llegada a España de la borrasca Claudia,considerada de “gran impacto”.

A pesar de que su golpe más duro se concentrará en Canarias y el oeste peninsular, también afectará a Baleares, y especialmente en Mallorca, de manera indirecta y con efectos moderados y limitados.

De hecho, los efectos de Claudia en las islas durante la segunda semana de noviembre serán un predominio de cielos poco nubosos y temperaturas en ascenso, debido a la llegada de una masa de aire cálido, que se irá imponiendo en los próximos días, según avanzó el portavoz de la Aemet en Baleares, Miquel Gili.

Miércoles

De este modo, continuará el predominio de cielo poco nuboso, con brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal.

Este miércoles empezará a irrumpir asimismo el polvo en suspensión. Y, en cuanto a las temperaturas, estas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con mínimas rondando los 12ºC y máximas de nuevo situándose en torno a los 21ºC aunque pudiendo alcanzar los 25ºC.

Jueves

También, el jueves se espera predominio de cielo poco nuboso, con brumas matinales. Esta jornada destacará más el polvo en suspensión, sobre todo en Ibiza y Formentera. Una jornada más las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o en ligero ascenso, con las mínimas oscilando entre 11ºC y 16ºC, y máximas, entre 23ºC y 26ºC.

Viernes: llega un pequeño frente

A diferencia de los días anteriores, el viernes habrá un pequeño cambio de tiempo, debido a que uno de los frentes fríos que esta semana afectan a la Península llegaría a Baleares.

De este modo, se prevé que el día comience con nubosidad y probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, que irían remitiendo a medida que avance la jornada, esperándose la apertura de claros a partir de la tardes.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso en las máximas, que volverán a situarse entre los 21ºC y los 25ºC, mientras las mínimas subirán ligeramente, rondando entre los 12ºC y los 18ºC.

Fin de semana

Pese a la situación meteorológica del viernes, el portavoz de la Aemet en Baleares prevé un sábado tranquilo y un domingo en el que podría llover aunque, ha precisado, de manera poco importante.

En este sentido, ha advertido que el cambio de tiempo importante, de producirse, llegaría la próxima semana. No obstante, ha precisado Gili, todavía quedan muchos días por delante, de modo que habrá que estar pendientes de cómo evolucionen los mapas de previsión.

En cualquier caso, según Gili, la sucesión de días con predominio de cielos poco nubosos y días de lluvia es algo habitual de esta época del año.